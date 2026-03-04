Attualità
video suggerito
video suggerito

Morti in ambulanza, l’avvocata dell’autista indagato: “Solo 1 decesso su 5 durante il trasporto”

A Fanpage.it l’avvocata Gloria Parigi, legale dell’autista della Croce Rossa Luca Spada, sostiene che “sono state scritte molte falsità dai giornali”. Il suo assistito è indagato per il decesso di 5 persone trasportate sui mezzi della Croce Rossa a Forlì.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Maria Neve Iervolino
0 CONDIVISIONI
Luca Spada, 27 anni, autista della Croce Rossa indagato per 5 morti sospette a seguito del trasporto sulle sue ambulanze
Luca Spada, 27 anni, autista della Croce Rossa indagato per 5 morti sospette a seguito del trasporto sulle sue ambulanze

"Solo 1 persona su 5 è deceduta durante il trasporto, il resto sono morte successivamente, e avevano tutte patologie gravi". Lo spiega a Fanpage.it, l'avvocata Gloria Parigi, legale di Luca Spada, il 27enne indagato per omicidio premeditato a seguito della morte di 5 anziani che stava trasportando.

Spada è incensurato, e da un anno e mezzo lavorava come autista a bordo delle ambulanze della Croce Rossa. Proprio mentre si trovava in servizio a bordo si sarebbero verificati i decessi per i quali la Procura di Forlì lo ha iscritto nel registro degli indagati con le ipotesi di reato di omicidio premeditato con l'aggravante della premeditazione e col mezzo di sostanze venefiche o altro mezzo insidioso.

"È venuto a conoscenza del procedimento a novembre del 2025 – spiega l'avvocata – L'accusa riguarda questi 5 decessi che sarebbero collegati fra loro dal fatto che lui era l'autista in servizio in quel momento. In realtà però le persone sono quasi tutte morte successivamente".

Oggi Spada ha dichiarato di essere estraneo ai fatti, e lo stesso fa la sua avvocata: "È un bravissimo ragazzo, si è messo sin dal principio a disposizione della Procura per chiarire la sua posizione di estraneità totale".

Le indagini sono ancora in corso, eppure l'attenzione mediatica sul caso è molto alta: "I giornalisti stazionano davanti alla casa della sua famiglia dalle 6 di questa mattina". E aggiunge: "Si sono dette molte cose e ricostruzioni false sui giornali. Noi stessi aspettiamo di avere maggiori elementi da parte della Procura, ma essendo una fase preliminare non ci è ancora stato fornito un quadro completo".

In questi mesi la Procura di Forlì ha svolto ben due autopsie sul corpo dell'ultima vittima, una donna di 85enne che si trovava sull'ambulanza per andare in una casa di cura dove l'aspettavano per alcune terapie. Ora però i magistrati starebbero valutando la riesumazione anche delle altre quattro persone decedute al fine di condurre ulteriori accertamenti. I decessi sospetti si sono verificati nel periodo tra febbraio e novembre 2025. Successivamente il giovane è stato sospeso dalla Croce Rossa in attesa della fine delle indagini.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
attacco
all'iran
Nato abbatte missile su Turchia, Usa affondano nave iraniana: oltre 100 dispersi
No, gli italiani non saranno chiamati a combattere in Iran: cosa sono le liste di leva pubblicate dai Comuni
Il governo Meloni dice che le bollette saliranno: "No nuovi aiuti, c'è già il decreto Energia"
Il governo italiano darà l'ok all'uso delle basi militari per la guerra contro l'Iran?
Strage di bambine in una scuola a Minab: l'Onu chiede indagine indipendente per crimine di guerra
Rula Jebreal: "Trump è un bugiardo seriale, vuole conquistare l'Iran e trasformarlo in un'altra Gaza"
Chi è Mojitaba Khamenei, figlio di Alì scelto come suo successore: sarà la nuova Guida Suprema dell'Iran
Quali sono gli obiettivi sensibili in Italia in allerta massima dopo l'attacco di Usa e Israele all'Iran
La crisi dei guru di Dubai: perché ora corrono sui social per dirci che la città è sicura
I bombardamenti sono "più veloci del pensiero" con le armi guidate dall'intelligenza artificiale
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views