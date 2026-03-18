Morti in ambulanza, il Ris inizia gli esami su siringhe e aghi a disposizione di Spada: si cerca il Dna

Luca Spada, 27 anni, indagato per le morti sospette in ambulanza

È ufficialmente iniziato il primo accertamento tecnico sugli oggetti sequestrati a Luca Spada, il soccorritore della Croce Rossa indagato per omicidio premeditato a seguito delle morti sospette di 5 anziani che avevano viaggiato in ambulanza con lui a Forlì.

Il Ris ha sequestrato alcuni presidi sanitari nella disponibilità di Spada tra cui siringhe, aghi, cateteri, un bisturi, e alcuni bastoncini abbassalingua. Gli accertamenti sono finalizzati alla ricerca di tracce biologiche, nonché alla verifica dell’eventuale presenza di sostanze all’interno dei materiali repertati. Tra le aggravanti contestate all'indagato c'è infatti quella di aver commesso gli omicidi "col mezzo di sostanze venefiche o altro mezzo insidioso". All'interno della definizione di "altro mezzo insidioso" può rientrare qualsiasi oggetto o sostanza adatto a indurre il decesso, dal veleno a un semplice fazzoletto.

I campioni sono stati sequestrati mercoledì dal Ris e questa mattina sono stati analizzati e si è proceduto all'estrazione del DNA. Un'attività irripetibile, e per questo è avvenuta alla presenza dell'avvocata di Spada, Gloria Parigi, accompagnata dal consulente tecnico Pesaresi di Ancona. Presenti anche i legali che rappresentano le vittime accertate sino ad ora, tra cui l'avvocato Max Stirno.

"Allo stato – specifica Stirno – non è ancora possibile conoscere l’esito degli accertamenti, né stabilire se sui presidi sanitari siano rinvenibili tracce biologiche riconducibili a soggetti identificabili". I primi risultati degli accertamenti iniziati oggi potrebbero arrivare entro un termine di circa 10-15 giorni.

Luca Spada è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Forlì dopo la morte di 5 anziani che avevano viaggiato sulla sua ambulanza. Le morti sospette sono avvenute tra febbraio e novembre 2025 e in tutte le occasioni Spada si trovava sull'ambulanza. Secondo quanto aveva dichiarato il suo avvocato a Fanpage.it, solo in un caso la morte si sarebbe verificata durante il trasporto, negli altri casi sarebbe avvenuta nei giorni successivi.