Morte Angelo Onorato, rilievi sulle impronte su auto e vestiti: "Cancellati messaggi e foto dal telefono" Sono stati eseguiti i rilievi sulle impronte trovate sull'auto e sui vestiti di Angelo Onorato, il marito dell'eurodeputata Francesca Donato trovato morto a Palermo. Domani a Roma analisi sul cellulare: prima del decesso sarebbero stati cancellati messaggi e foto.

A cura di Ida Artiaco

Continuano senza sosta le indagini sulla morte di Angelo Onorato, l'architetto e imprenditore 54enne, oltre che marito dell'eurodeputata Francesca Donato, trovato cadavere nella sua auto in via Minutilla, la bretella che costeggia l'autostrada Palermo – Mazara del Vallo, con una fascetta di plastica stretta al collo lunga 75 centimetri.

Sono stati eseguiti oggi i i rilievi sulle impronte trovate nell'auto e sui vestiti dell'imprenditore, ma per avere l'esito delle analisi bisognerà attendere qualche giorno. Domani a Roma inizierà invece l'analisi sul cellulare trovato nell'auto.

A quanto pare, sarebbe da verificare l'indiscrezione secondo cui l'imprenditore prima di morire abbia cancellato alcuni messaggi e alcune foto. Inoltre, incrociando i dati del telefono con il Gps dell'auto potrebbero emergere delle indicazioni anche sui movimenti dell'architetto prima della sua morte.

La famiglia avrebbe dato agli agenti della squadra mobile i dati per accedere al dispositivo e consentire in modo più veloce possibile di scoprire la verità sulla morte di Onorato. Per la famiglia resta l'omicidio l'ipotesi più accreditata. Inspiegabile, secondo i parenti, sarebbe in particolare il cambiamento avvenuto tra la festa al circolo del tennis alla quale l'uomo ha partecipato la sera prima di morire e quanto successo poche ore dopo.

Tuttavia, per gli inquirenti, anche sulla scorta dei primi risultati dell'autopsia, l'ipotesi più probabile è che Onorato si sia ucciso: sarebbe morto per soffocamento e non ci sarebbero sul corpo segni di violenza.

Gli inquirenti stanno cercando anche di accertare se prima della morte, qualcuno abbia raggiunto Onorato sull'auto. Anche se fino ad ora sembra che l'architetto sia arrivato da solo e che nessuno sia salito sulla sua Rang Rover, almeno stando a quanto emerso dall'analisi dei video ripresi dalle telecamere di sorveglianza della zona in cui è stata trovata la vettura.