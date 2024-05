video suggerito

Angelo Onorato, marito dell’eurodeputata Francesca Donato, trovato morto nella sua auto a Palermo Il marito dell’eurodeputata Francesca Donato è stato trovato morto questo pomeriggio a Palermo nella sua auto. Si chiamava Angelo Onorato, ancora da chiarire le cause del decesso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Girardi

Angelo Onorato, marito dell'eurodeputata della Democrazia Cristiana Francesca Donato, è stato trovato morto questo pomeriggio a Palermo, all'interno della sua auto. Sono ancora da chiarire le cause del decesso. La vettura era parcheggiata in una parallela di via Ugo La Malfa. La scientifica sta compiendo tutti i rilievi per accertare quanto accaduto. Le ipotesi che circolano in questi minuti sono ancora tutte da chiarire. Alcune agenzie di stampa inizialmente parlavano di colpi di arma da fuoco rinvenuti nel corpo, ma è poi emerso che l'uomo sarebbe stato trovato con una fascetta intorno al collo.

Secondo le prime ricostruzioni, oltre alla fascetta di plastica intorno al collo, l'imprenditore è stato trovato con una chiazza di sangue all'altezza del petto sul lato destro del torace. Questa spiegherebbe perché le prime indiscrezione parlassero di colpi di pistola. Secondo gli investigatori, il sangue potrebbe essere colato dalla bocca.

Onorato era un imprenditore, architetto e titolare di un negozio di arredamenti. Era sposato con l'eurodeputata della DC dal 1999: oltre alla moglie, lascia anche due figli.Le dinamiche di quanto accaduto sono ancora tutte da chiarire. Al momento sta indagando la polizia e sul posto sono arrivati gli investigatori della Squadra Mobile. "Hanno ucciso mio marito Angelo", avrebbe detto l'eurodeputata parlando con alcuni amici che l'hanno chiamata per capire se la vittima fosse realmente il marito.

Secondo quanto riporta il Giornale di Sicilia, Donato lo cercava insistentemente da questa mattina, per poi localizzarlo con la posizione del cellulare dell'uomo: a quel punto la tragica scoperta. Pare che l'imprenditore avesse un appuntamento con qualcuno nei pressi di via Ugo La Malfa, dove è stata poi trovata la sua auto. Il corpo è stato rinvenuto sul sedile al posto di guida. Gli inquirenti stanno lavorando a tutte le ipotesi. Sul posto il medico di legale e il sostituto procuratore di turno.

"È sconvolgente la notizia dell'uccisione a Palermo del marito della deputata europea Francesca Donato", scrive capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, che prosegue: "Si legge che la stessa parlamentare avrebbe confermato trattarsi proprio di lui. Se è così, porgo le condoglianze a Francesca Donato e mi auguro si chiarisca presto l'identità degli assassini e le loro motivazioni. Francesca ha sempre dimostrato grande coraggio e onestà intellettuale".

"La notizia della morte di Angelo Onorato, marito della collega Francesca Donato, mi sconvolge. Esprimo il mio più sentito cordoglio e la nostra vicinanza a Francesca, ai figli e ai familiari tutti, colpiti da questa tragedia", ha scritto in una nota, Annalisa Tardino, europarlamentare della Lega.