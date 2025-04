video suggerito

Trovati resti umani in un’auto in Lunigiana: forse è Angelo Paolo Luciani, scomparso 10 anni fa Nel pomeriggio di ieri 19 aprile alcuni escursionisti hanno trovato un’auto con all’interno dei resti umani in un canalone nel territorio di Fosdinovo, in provincia di Massa Carrara. L’ipotesi che si tratti di Angelo Paolo Luciani, l’uomo di 56 anni scomparso dal 3 novembre del 2015. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giorgia Venturini

335 CONDIVISIONI condividi chiudi

Angelo Paolo Luciani, dal programma tv Chi l'ha visto?

Macabra scoperta in un canalone nel territorio di Fosdinovo, in provincia di Massa Carrara. Nel pomeriggio di ieri 19 aprile alcuni escursionisti hanno trovato un'auto con all'interno dei resti umani. Subito è scattata la chiamata al 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Carrara. Lo riportano le cronache locali de La Nazione e de Il Tirreno.

Nell'auto infatti è stato trovato uno scheletro che appartiene probabilmente a un uomo. Gli investigatori sono al lavoro per cercare di dare un'identità sicura ai resti trovati nella macchina. Tra le ipotesi al vaglio anche che si tratti di un uomo scomparso 10 anni fa, ovvero a Angelo Paolo Luciani, sarzanese (La Spezia): aveva 56 anni, di lui non si sa nulla dal 3 novembre 2015. Che sia proprio lui l'uomo trovato morto? Sono in corso tutti gli accertamenti del caso. Sarà fondamentale fare l'esame del Dna sui resti umani trovati nell'auto.

Stando a quanto aveva riportato anche il programma tv Chi l'ha visto?, l'uomo dieci anni fa era uscito di casa in macchina lasciando una pentola sui fornelli accesi come se prevedesse di rientrare a breve. Ma non era più tornato. Era il 2015 e i soccorsi si erano subito messi sulle sue tracce ma di lui nessuna notizia. Tanto che nel 2020 si decise di archiviare le indagini come "allontanamento volontario". La famiglia però non si era mai rassegnata.

Ora il ritrovamento forse del suo corpo: da qui l'ipotesi che forse avesse perso il controllo dell'auto finendo nel canalone. La vegetazione della zona avrebbe nascosto per dieci anni la Lancia Y bianca. Certo che gli escursionisti hanno avuto un grande spavento. Stavano infatti camminando in una zona boschiva e isolata tra Ponzanello e Canepari quando si sono accorti dell'auto nascosta nel canalone. Sono in corso le indagini.