video suggerito

Morte Angelo Onorato, analisi su un’impronta trovata sul tetto dell’auto: attesa per l’autopsia Continuano le indagini sulla morte di Angelo Onorato architetto e marito dell’eurodeputata Francesca Donato, trovato morto in auto sabato scorso a Palermo: le analisi degli inquirenti si starebbero concentrando sull’impronta di una mano rivenuta sul tetto della vettura. Oggi l’autopsia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mentre si attendono i risultati dell'autopsia, che verrà eseguita oggi sul corpo di Angelo Onorato, architetto e marito dell'eurodeputata Francesca Donato, trovato senza vita all'interno della sua auto, sabato scorso, con una fascetta stretta attorno al collo, continuano le indagini degli inquirenti per capire se sia trattato di un caso di suicidio o se ci sia il coinvolgimento di altri, come come continua a sostenere la famiglia.

Gli investigatori, in particolare, starebbero concentrando la propria attenzione sull'impronta di una mano rinvenuta sulla parte superiore del Range Rover in cui Onorato è stato trovato senza vita sabato scorso dalla moglie e dalla figlia Carolina grazie al Gps dello smartphone. Gli esperti stanno cercando di verificare, attraverso analisi sofisticate, quando sia stata lasciata quell'impronta e a chi appartiene.

La moglie di Onorato

Tra gli altri elementi al vaglio degli investigatori della squadra mobile c'è anche la fascetta trovata per terra a fianco dello sportello posteriore del Range Rover, che i poliziotti hanno rinvenuto leggermente aperto al loro arrivo. Si tratta dello sportello destro, dal lato guida dove era riverso sul volante Onorato.

Sembrerebbe che la chiusura della fascetta, attorno al collo dell'imprenditore, sia laterale. Su questo aspetto aveva riflettuto a caldo Nuccia Albano, incaricata dalla famiglia Onorato come perito tecnico di parte: secondo Albano la posizione della chiusura della fascetta sarebbe determinante per stabilire se Onorato sia stato ucciso oppure si sia suicidato. Per Albano se si accerterà che la chiusura era laterale o addirittura dietro al collo non ci sarebbero dubbi: Onorato è stato assassinato.

Intanto, si starebbe anche cercando un uomo con cui Onorato avrebbe preso un caffè prima del decesso, al bar che era solito frequentare, a due passi dal negozio di arredamenti dell'architetto. La polizia ha acquisito ora anche le telecamere di sorveglianza del locale per cercare di identificare la persona sconosciuta.