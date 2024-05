Angelo Onorato trovato morto in auto, si cerca l’uomo con cui ha preso l’ultimo caffè al bar

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Poco prima della sua morte e del ritrovamento del suo cadavere nella sua vettura a Palermo sabato scorso, Angelo Onorato aveva preso un caffè con un uomo al bar che era solito frequentare, a due passi dal negozio di arredamenti dell'architetto. A lui gli inquirenti stanno cercando ora di arrivare per dipanare l'intricata matassa che avvolge il caso dell'architetto e imprenditore marito dell'eurodeputata Francesca Donato. La polizia, che sta indagando sulla sua morte, infatti, ha acquisito ora anche le telecamere di sorveglianza del locale per cercare di identificare la persona sconosciuta.

La domanda chiave sul misterioso uomo al bar è se sia lui la persona che Angelo Onorato aveva detto di dover incontrare per risolvere un affare di lavoro. Onorato infatti sabato mattina era andato in aeroporto a prendere un parente arrivato nello scalo Falcone Borsellino e lo aveva portato a un appuntamento dicendogli che lui invece doveva incontrare una persona. In particolare l'uomo aveva detto di dover incontrare una persona arrivata da Capaci, dove Onorato aveva fatto diversi lavori edili e aveva ancora interessi lavorativi.

Poco dopo quel caffè al bar con un uomo, come confermato anche dalla titolare del bar di viale Strasburgo. La donna, intervistata dalla trasmissione la Vita in Diretta, ha riferito di non aver mai visto quell'uomo nel locale o in zona ma Onorato gli avrebbe offerto un caffè.

"Angelo Onorato ha offerto un caffè ad una persona che non ho mai visto. Ha pagato un piccolo conto e ha offerto la colazione ad una persona" ha raccontato la donna, aggiungendo: "Sono ancora molto turbata. L'ho visto la mattina, non è morto di infarto, non è morto di una malattia per me è uno choc. Non penso assolutamente al suicidio, era sorridente come sempre".

I video delle altre telecamere di sorveglianza acquisite dagli inquirenti, invece, evidenziano che la vittima è arrivata da sola, intorno alle 11, sul luogo in cui è morto e in cui è stato trovato dai famigliari sabato, intorno alle 15. Dai filmati delle telecamere in strada, infatti, non emerge la presenza di altre persone a bordo del suv di passaggio. Angelo Onorato però poi si è fermato in un punto non ripreso dove infine è stato trovato morto con una fascetta da elettricista legata al collo. Le stesse videocamere inoltre pare abbiano immortalato solo auto di passaggio in tempi incompatibili con una sosta. L'eventuale assassino dunque si sarebbe potuto allontanare solo a piedi.

Qualche certezza in più sul giallo della morte di Angelo Onorato potrà arrivare solo dall'autopsia sul corpo che sarà condotta martedì dal medico legale del Policlinico Tommaso D'Anna di Palermo. Per i familiari non ci sono dubbi sul fatto che sia stato ucciso ma gli inquirenti al momento non abbandonano alcuna pista.