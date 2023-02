Morta dopo il parto dei gemelli, sequestri alla Asl di Brindisi: si dimette il direttore generale Si è dimesso il dirigente dell’Asl di Brindisi Flavio Maria Roseto. La notizia dopo il decesso di Viviana Delego, morta il 22 dicembre scorso all’ospedale Perrino di Brindisi, dopo aver partorito due gemellini. Intanto l’autorità giudiziaria ha sequestrato la sua cartella clinica.

A cura di Chiara Ammendola

Giacomo Cofano e Viviana Delego

È una vicenda sulla quale dovranno fare luce gli inquirenti quella della 41enne Viviana Delego, l’insegnante di inglese di Pezze di Greco, morta il 22 dicembre scorso all'ospedale Perrino di Brindisi, dopo aver partorito due gemellini e dopo aver subito una isterectomia. Intanto, in attesa che le indagini chiariscano cosa sia accaduto alla donna, il direttore generale della Asl di Brindisi, Flavio Maria Roseto, si è dimesso.

Stando a quanto si apprende sembra che vi siano stati dei sequestri da parte dell'autorità giudiziaria all'interno della Asl, tra cui quello della cartella clinica della donna. Viviana Delego è deceduta a causa di una forte emorragia che l'ha colpita qualche giorno dopo aver dato alla luce i due gemelli. Secondo quanto dichiarato dall'Asl vi sarebbe stata una corretta gestione della paziente, ma dalla relazione di servizio firmata dal primario di Chirurgia del Perrino, Giuseppe Manca, sarebbe emerso che il medico fu chiamato d’urgenza dal personale di Ginecologia ad eseguire l’isterectomia alla 41enne.

Viviana Delego e Giacomo Cofano

A chiamarlo sarebbe stato un ginecologo in servizio nell’unità operativa di Ostetricia, avendo quest’ultimo valutato "la situazione estremamente difficoltosa e non essendo in grado di trattarla". Quella notte dunque sarebbero stati assenti non solo il primario, ma anche la sua vicaria, circostanza che ha fatto scattare due ispezioni, una del ministero della Salute e l’altra disposta dalla Regione.

A far emergere la vicenda è stato il marito di Viviana, Giacomo Cofano. L'uomo, affiancato da "avvocati ed esperti" si è infatti rivolto all'autorità giudiziaria. "Farò quello che ci sarà da fare – aveva detto – non avevo intrapreso nulla. Stiamo solo aspettando di avere tutto in ordine, e quindi la documentazione completa. È mia intenzione capire come effettivamente siano andate le cose. E non solo a Brindisi, ma anche andando a ritroso, e quindi capire l'intera gravidanza. Mia moglie era viva a casa, apparentemente stava bene, ed ecco che ora ho bisogno di conoscere tutto”.