Tragedia in ospedale, Viviana muore a 41 anni dopo aver messo al mondo i suoi gemelli La 41enne Viviana Delego è morta all’ospedale di Brindisi dove sono ricoverati i piccoli, fatti nascere con cesareo d’urgenza. La donna è rimasta Rianimazione per cinque giorni ma ogni sforzo per salvarla si è rivelato vano.

A cura di Antonio Palma

Dolore e incredulità nella comunità di Fasano, in provincia di Brindisi, dove una notizia terribile ha sconvolto tutti: una giovane mamma è morta di parto dopo aver dato alla luce i suoi due gemelli con un taglio cesareo d'urgenza.

La tragedia si è consumata all’ospedale Perrino di Brindisi dove la donna ha partorito e dove sono ora ricoverati i due gemelli. In ospedale la 41enne Viviana Delego, insegnante di Pezze di Greco, era arrivata circa una settimana fa accusando già malesseri importanti.

Viste le sue condizioni di salute, i medici avevano deciso di operarla d'urgenza facendo nascere i piccoli al settimo mese di gravidanza con un cesareo d'urgenza mettendo poi in atto tutte le procedute mediche per salvare anche la madre.

Purtroppo però il quadro clinico si è complicato sempre di più fino al decesso della mamma che ha trasformato una grande gioia, come quella che è la nascita di un figlio, in una enorme tragedia.

Mentre i piccoli, un maschietto e una femminuccia, venivano trasferiti nel reparto neonatale, la donna è stata accompagnata in Rianimazione dove è rimasta ricoverata per cinque giorni. Nonostante gli sforzi dei medici con interventi chirurgici e di terapia intensiva purtroppo la 41enne non ce l'ha fatta.

La donna è morta giovedì mattina tra lo sconforto del marito, con cui aveva già un'altra figlia, dei familiari e di tutta la comunità della frazione fasanese.

Sulla morte della donna non ci sarà alcuna inchiesta. La salma è stata già restituita alla famiglia per i funerali che si sono celebrati oggi a Pezze di Greco.

Come ha chiarito lo stesso ospedale, la 41enne è stata vittima di una patologia rara ma grave connessa alla gravidanza, l'eclampsia. Una condizione ha portato a una emorragia vastissima. A Fasano e Pezze di Greco in molti, tra parenti e amici, si erano recati a donare sangue proprio per aiutare la donna ma nemmeno questo è servito.

Come ricostruisce l'Asl brindisina, la donna era giunta in ospedale sabato scorso con un'ambulanza del 118 già con gravi sintomi e in condizioni critiche. "Il quadro era di eclampsia, distacco di placenta e rottura delle membrane. La paziente è stata operata d'urgenza: in corso di taglio cesareo presentava coagulazione intravascolare disseminata (Cid) e atonia uterina. Sono state messe in atto tutte le procedure mediche, chirurgiche e di terapia intensiva previste nel trattamento di questi gravissimi casi" aggiunge una nota. Ogni sforzo per Viviana però si è rivelato vano.