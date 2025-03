video suggerito

Morta Anna Matscher, la chef stellata del ristorante "Zum Löwen" a Tesimo aveva 63 anni È morta all'età 63 anni la chef stellata autodidatta Anna Matscher, nel 1997 aveva ricevuto una stella Michelin e gestiva con il marito e la figlia il rinomato ristorante "Zum Löwen" a Tesimo.

A cura di Susanna Picone

Lutto nel mondo della ristorazione: è morta all’età di 63 anni, dopo una breve malattia, la chef stellata autodidatta Anna Matscher. La chef, puntando su una cucina locale di alto livello, gestiva con la famiglia il rinomato ristorante "Zum Löwen" a Tesimo.

Nel 1997 Anna Matscher aveva ricevuto una stella Michelin – è stata la prima e finora unica donna della regione a riceverla – e poi era stata anche nominata cuoca dell'anno in Alto Adige da Gault&Millau-Genussguide. Originaria di San Candido, inizialmente aspirava a diventare massaggiatrice e non a lavorare nel mondo della ristorazione. Lo racconta lei stessa sul sito del suo ristorante: “La mia ha repentinamente deviato verso Vienna, dove all'età di 18 anni ho appreso la professione di massaggiatrice. E così, inavvertitamente, ho trovato la mia vera strada. Per me, cucinare è molto più di una professione. È una vocazione. Una passione che mia madre mi ha trasmesso fin da piccola e che ho perfezionato attraverso anni di apprendimento e sperimentazione".

Sempre sul sito raccontava di condividere la passione per il buon cibo e il buon vino con il marito, che anni fa aveva lasciato il lavoro in banca per diventare sommelier, e insieme anche alla figlia avevano deciso di trasformare quella locanda di Tesimo in un ristorante gourmet stellato.

Anna Matscher è stata anche autrice di libri di cucina, e inoltre organizzava dei corsi. Il ristorante "Zum Löwen" è rimasto chiuso temporaneamente a causa della malattia della chef, ma dovrebbe riaprire a breve, seguendo il motto: Siamo tornati – meno elaborati, ma altrettanto buoni”.

Tanti i messaggi apparsi sui social nel momento in cui si è diffusa la notizia della morte di Anna Matscher: "L"Alto Adige perde una personalità eccezionale".