Morta a 25 anni dopo il parto, chi era Francesca Basile. Al figlio scriveva: “Grazie per avermi scelta”

Francesca Basile, 25enne di Taranto, è morta l’8 gennaio dopo essere diventata mamma la Vigilia di Natale. Da quando aveva scoperto di essere incinta teneva sui social un diario della gravidanza. Al bimbo scriveva: “Grazie per avermi scelta”.

Francesca Basile, 25 anni.

Francesca Basile, 25 anni, era diventata mamma del suo primo figlio la Vigilia di Natale. Il parto era per lei un evento che, da quando aveva scoperto di aspettare un bambino, attendeva con gioia, il bimbo era diventato il centro dei suoi pensieri.

La ragazza, residente a Taranto, pochi giorni dopo aver dato alla luce il piccolo, lo scorso 8 gennaio, si è sentita male ed è morta improvvisamente.

Secondo quanto è stato ricostruito nei giorni scorsi, poco dopo il parto era stata dimessa ed era tornata a casa. Aveva avuto un primo malore il 3 gennaio, con dolori al torace e alla schiena, accompagnati da qualche linea di febbre.

Cinque giorni dopo il decesso. Subito la famiglia ha fatto denuncia e la Procura di Taranto ha aperto un'inchiesta sull'accaduto. A quanto si apprende, non è ancora stata disposta l'autopsia.

Il racconto sui social: "Non so se sarò una buona mamma, ce la metterò tutta"

La 25enne, residente nella borgata di Lama, lavorava come consulente assicurativo. Dal marzo 2025, quando aveva scoperto di aspettare il bimbo, raccontava la gravidanza sul suo profilo Facebook.

Solo due mesi fa in un post scriveva: "Mi sono goduta la gravidanza a pieno, senza aver avuto mai paura del kg in più, nonostante sia sempre stata una mia preoccupazione. Ho cercato di evitare discussioni, di evitare persone nocive, perché mi ero ripromessa di non farci rovinare questi nostri momenti da niente e nessuno".

In un altro parlava dei suoi affetti: "Mi sono circondata di felicità, di persone che mi hanno fatto vivere questa nostra esperienza solo in discesa: avrai un papà premuroso, dei nonni presenti, degli zii sulla quale potrai fare sempre affidamento".

"Ho 1000 difetti, ma mi sono sempre riconosciuta come una ragazza responsabile e da quando ho preso l’impegno di essere la tua mamma, sappi che avrai sempre il piatto più caldo e più pieno del mio, il posto più comodo, ed una vita leggera. Grazie per avermi scelta, ti aspetto!".

Francesca attendeva il primo figlio con entusiasmo, con lo sguardo rivolto al futuro con gioia: "Non so se sarò una buona mamma, perché questa è una cosa che non ti insegna nessuno, ma ti prometto che ce la metterò tutta. Ti insegnerò i valori, il rispetto, la fiducia, l’umiltà, cercando di non farti mancare mai niente".

In questo e in molti altri messaggi si rivolgeva direttamente al suo bimbo. Come in uno degli ultimi post, quello 25 dicembre: "Ho capito di esser diventata mamma quando nessun dolore è stato forte quanto l’emozione che mi hai dato quando hai aperto gli occhi verso di noi. Benvenuto al mondo".