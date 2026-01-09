Neomamma 25enne muore all’improvviso a pochi giorni dal parto: tragedia a Taranto, indagini in corso

La giovane era stata dimessa senza particolari problemi dopo il parto all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Nelle scorse ore si è sentita male in casa ed è deceduta nonostante l’intervento del 118.

Tragedia a Taranto dove una giovane donna di 25 anni è morta improvvisamente in casa a seguito di un malore a pochi giorni dal parto e dalle dimissioni dall’ospedale cittadino. Il dramma si è consumato in pochi attimi nella serata di ieri, giovedì 8 gennaio, quando la neo mamma si è sentita male accasciandosi nell’abitazione di famiglia, in una borgata alla periferia della città.

Inutili per la 25enne i soccorsi, prima da parte dei famigliari presenti in casa e poi del personale del 118 accorso sul posto. A lanciare l’allarme è stato lo stesso compagno con una chiamata di emergenza ma purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare. I medici hanno provato a rianimarla a lungo ma alla fine si sono dovuti arrendere dichiarandone il decesso sul posto prima ancora del trasferimento in ospedale.

Secondo le prime informazioni, la 25enne sarebbe morta per cause naturali a seguito di un malore la cui natura però resta tutta da accertare. Vista la dinamica del decesso e la gravidanza da poco conclusa, del fatto è stata informata anche l’autorità giudiziaria che sta ora valutando il caso per disporre eventuali altri accertamenti come l'autopsia. Da vagliare infatti se si è in presenza di una complicazione post partum o di qualcosa di non collegato.

Secondo quanto ricostruito dall’Asl tarantina, la ragazza aveva partorito all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto dando alla luce il suo primo figlio alla vigilia di Natale, il 24 dicembre scorso, e poi era stata dimessa alcuni giorni dopo, il 28 dicembre scorso, senza nessuna particolare indicazioni. Unico elemento degno di nota il fatto che durante il ricovero era stata sottoposta a una trasfusione di sangue ma tutto sembrava superato.

La Procura sta valutando il fascicolo e i documenti clinici per stabilire se disporre l'autopsia sul corpo della 25enne e avviare così le indagini o se riconsegnare la salma ai familiari e archiviare il fatto come morte naturale.