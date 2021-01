Tutti ci siamo commossi guardando la proposta di matrimonio di Edoardo alla sua Chiara, costretta su un letto di ospedale per un tumore. “Ti aspetto a casa” le dice sorridendo nel filmato, diventato virale sui social, dopo averle mostrato l’anello. Purtroppo Chiara non è riuscita a vincere la sua battaglia e dopo la sua morte Edoardo ha deciso di pubblicare il video della proposta su Facebook, per far vedere a tutti quanto era bello e puro il loro amore. "Il mondo deve sapere che per quanto la morte sia disperazione, per quanto cerchi di distruggerti con una codardia senza precedenti… con noi non ce l’ha fatta. Noi, insieme, abbiamo fatto questo. Gli abbiamo sorriso in faccia" si legge nella didascalia scritta da Edoardo correlata al lungo post.

La canzone ispirata alla loro storia

Enrico Leonello, giovane cantautore pescarese in arte Dèlè, ha scoperto il video dei due innamorati diversi mesi dopo. "Erano le 4 di notte e non riuscivo a dormire, ho visto il video di Fanpage.it mentre scorrevo la home di Facebook distrattamente. Ho visto le visualizzazioni e mi sono incuriosito. Sono scoppiato subito a piangere e ormai il sonno era andato via del tutto, così mi sono messo a scrivere di getto il testo di una canzone". La notte del 5 dicembre Enrico scrive ispirandosi alla storia d'amore di Edoardo e Chiara dopo appena venti giorni esce "Resta qui". Il singolo è scritto e composto da Enrico mentre gli arrangiamenti sono stati fatti dal tenore Piero Mazzocchetti ed in così poco tempo è stato anche girato il videoclip. "Volevo far uscire la canzone il giorno di Natale – ci racconta Enrico – e non so come ci sono riuscito". Prima di pubblicare il singolo, il cantautore è riuscito a mettersi in contatto con Edoardo per fargli ascoltare il brano ed avere il suo lasciapassare che è arrivato senza batter ciglio. "Tutto ciò che Chiara ha seminato nella sua vita, piano piano, credo che stia venendo fuori anche tramite persone come Enrico" ha scritto Edoardo sulla pagina Facebook dedicata a Chiara postando il video della canzone.