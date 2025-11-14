Molestata e aggredita a Bologna, interviene un ragazzo: “Le stava facendo male, mi sono messo tra loro”

Una 30enne è stata molestate e poi aggredita in pieno giorno a Bologna da uno sconosciuto. Lui l’ha seguita e le ha messo le mani addosso. È intervenuto un ragazzo che ha fermato l’uomo e protetto la vittima. L’aggressore è fuggito.

Una giovane donna è stata aggredita in pieno giorno a Bologna da uno sconosciuto che, dopo averla molestata con frasi a sfondo sessuale, l'ha seguita e le ha messo le mani addosso.

A evitare il peggio è stato un ragazzo che, assistendo alla scena, è intervenuto senza esitazioni per fermare l’uomo e proteggere la vittima. L'epilogo, come ben sappiamo, poteva essere ben diverso.

Secondo quanto è stato ricostruito da Il Resto del Carlino, il passante ha notato l'aggressore strattonare la donna, una 30enne, mentre passava in via San Mamolo.

Si è subito frapposto tra i due, tentando di allontanare l'uomo che gli ha spruzzato addosso dello spray al peperoncino ed è fuggito. Il fatto è avvenuto intorno alle 12.30 di mercoledì 12 novembre.

La giovane si stava allenando a Villa Ghigi, dove è stata raggiunta dall’aggressore. Il giovane le ha iniziato a rivolgere commenti a sfondo sessuale, così la 30enne si è allontanata e si è diretta verso la sua abitazione.

Ma lui l'ha seguita e all’altezza del civico 40 di via san Mamolo l’ha aggredita. È in quel momento che il passante, un 32enne bolognese, l’ha soccorsa.

"Ero in scooter e ho sentito una donna che gridava ’aiuto’. Poi ho visto quest’uomo che strattonava una ragazza. Le stava facendo del male. Sono sceso dalla moto e mi sono messo tra di loro”, ha ricordato.

"L’ho allontanato e spinto via: mi sono accorto che aveva uno spinello in mano ed era in stato alterato, probabilmente da psicofarmaci e barcollava", continua il giovane.

"Lui, a quel punto, mi ha spruzzato lo spray al peperoncino contro ed è scappato. Sono riuscito a schivarlo e l’ho rincorso. La ragazza mi ha detto che le avevo salvato la vita”, ha aggiunto.

Subito dopo sul luogo dell'aggressione sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile per ricostruire la vicenda e tentare di rintracciare l'uomo che ha aggredito la 30enne.