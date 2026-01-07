Modena, violenta ragazza disabile in stazione e sul treno, fermato dai passanti e arrestato

Violenza sessuale su una ragazza disabile tra la stazione di Modena e un treno regionale. Un 39enne è stato arrestato a Castelfranco, il giudice ha disposto il carcere.

Una violenza sessuale si è consumata all'interno di una stazione ferroviaria e di un treno regionale ed è stata interrotta solo grazie all’intervento di altri passeggeri e delle forze dell’ordine. È quanto accaduto nella tarda serata di sabato 3 gennaio tra Modena e Castelfranco Emilia, episodio reso noto soltanto oggi, 7 gennaio, attraverso una comunicazione ufficiale della Procura.

Secondo quanto ricostruito, la vittima è una giovane donna con disabilità, costretta su una sedia a rotelle, che ha trovato il coraggio di contattare direttamente la Centrale operativa dei carabinieri mentre i fatti erano ancora in corso. L’uomo poi arrestato, un 39enne, avrebbe iniziato a importunarla all’interno della stazione di Modena, inseguendo lei e un’amica e rivolgendo loro apprezzamenti insistenti e di chiaro contenuto sessuale.

La situazione è degenerata nel momento in cui la ragazza ha tentato di salire a bordo del regionale 2477 Milano Centrale-Rimini, diretto a Castelfranco Emilia. L’uomo avrebbe cercato di impedirle l’accesso al convoglio, non riuscendo nel suo intento solo grazie all’intervento di un altro passeggero che ha consentito alla giovane di salire. Poco dopo, però, il 39enne è riuscito a salire a sua volta sul treno.

Durante il viaggio, l’aggressione si sarebbe trasformata in violenza sessuale vera e propria: l’uomo avrebbe più volte abusato della ragazza, approfittando della sua condizione di fragilità. La corsa è stata infine interrotta dal capotreno, che ha fermato il convoglio per circa un quarto d’ora. Nel frattempo alcuni passeggeri sono intervenuti, prestando aiuto alla vittima e bloccando l’aggressore fino all’arrivo dei carabinieri.

Alla stazione di Castelfranco Emilia l’uomo è stato arrestato in quasi flagranza con l’accusa di violenza sessuale aggravata e denunciato anche per l’interruzione di pubblico servizio.

Questa mattina, davanti al Tribunale di Modena, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto, accogliendo la richiesta della Procura. Per il 39enne è stata disposta la custodia cautelare in carcere: a pesare sulla decisione, oltre alla gravità dei fatti, l’aggravante legata alla disabilità della persona offesa e al contesto in cui il reato è stato commesso, tra stazione ferroviaria e treno.