Modena, bimbo di 13 mesi precipita da un’altezza di tre metri: è in gravi condizioni Un bambino di 13 mesi è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale maggiore di Bologna dopo una caduta dall’alto. Il grave incidente in una villetta alle porte di Soliera.

Un grave incidente si è consumato questa mattina a Soliera, nella provincia di Modena. Erano le 10,30 circa quando, per cause ancora in corso di accertamento, un bambino di tredici mesi è caduto dall'alto da una villetta nella zona residenziale di via Arginetto, alle porte della città, facendo un volo di circa tre metri. Subito sono stati allertati i soccorsi – a chiamarli sarebbe stato un vicino di casa che ha visto il piccolo apparentemente privo di sensi a terra – e il bambino è stato trasferito d'urgenza in elicottero all'ospedale Maggiore di Bologna.

Le sue condizioni, stando alle prime informazioni, sono gravi. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con automedica e ambulanza e i carabinieri di Carpi che stanno cercando di ricostruire cosa è accaduto. La dinamica del grave incidente non è ancora chiara.

Secondo alcune ricostruzioni, in casa col bambino ci sarebbe stata la babysitter (i genitori del bambino si trovavano entrambi al lavoro) ma anche su questo aspetto gli inquirenti stanno cercando di far luce, coordinati dalla procura. Mentre il reparto scientifico dell'Arma sta eseguendo rilievi all'interno dell'abitazione, i colleghi hanno condotto la babysitter in casema per avere la sua versione dei fatti.

Risale a solo una settimana fa un altro drammatico incidente simile a Modena. Una bimba di 4 anni è caduta dal balcone del settimo piano di un condominio ed è morta sul colpo. Sembra che la piccola abbia approfittato di un momento di distrazione della mamma, impegnata a prendersi cura degli altri due fratellini. La bimba è deceduta per le gravissime ferite riportate in seguito alla caduta.