Mistero a Lignano Sabbiadoro, cade dal terrazzino di un hotel: è gravissimo Un 40enne è precipitato dal primo piano di una struttura ricettiva di Lignano. Elitrasportato a Udine, è in terapia intensiva. Indagini dei Carabinieri.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Un volo di circa tre metri e mezzo dal terrazzino del primo piano di un albergo di Lignano Sabbiadoro, frazione di Latisana, località turistica in Friuli-Venezia Giulia. È un incidente tutto da chiarire quello che ha coinvolto un uomo di circa 40 anni di età, della provincia di Verona, soccorso dai sanitari nelle prime ore di domenica 21 maggio per le ferite che ha riportato a seguito della caduta. Ora è ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Dopo la chiamata di soccorso giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori sanitari della Centrale Sores, allertati, hanno immediatamente inviato sul posto un’automedica proveniente da Lignano Sabbiadoro e l’elisoccorso. Un intervento tempestivo ha garantito che l’uomo fosse rapidamente preso in carico e trasportato all’ospedale più vicino.

Non è ancora chiaro cosa abbia causato la caduta; l'uomo è rimasto, esanime, sulla tettoia sottostante. I carabinieri della Compagnia di Latisana stanno conducendo le indagini, compiendo tutti gli accertamenti necessari per ricostruire la sequenza degli eventi. Oltre all'identità della persona coinvolta nell'incidente, sarà fondamentale capire la dinamica dell'accaduto.

Oltre allo staff sanitario, sul posto sono giunti pure i vigili del fuoco. Ma nonostante gli sforzi immediati del personale medico infermieristico, le condizioni dell’uomo restano molto gravi. È stato trasporto in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia e solo nelle prossime ore si potrà chiarire il quadro sulle sue condizioni di salute.