Non sono state ancora identificate le due ragazze che lunedì scorso, in un viale del lungo Senna di Parigi, hanno travolto la trentaduenne di Capalbio Miriam Segato per poi darsi alla fuga senza prestare soccorso. L'italiana è morta a causa delle gravissime lesioni riportate nella notte tra mercoledì e giovedì all’ospedale Pitiè Salpetrière della capitale francese, dove era ricoverata. La polizia transalpina è al lavoro per individuare le due responsabili: si stanno in questi giorni esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che è un’area pedonale, e sono stati pubblicati degli appelli affinché chi ha visto l'incidente possa fornire informazioni utili ad identificare le due giovani donne fuggite. Attualmente, però, nessun testimone si è ancora fatto avanti.

Nel frattempo è attesa per i prossimi giorni a Capalbio la salma di Miriam. L’amministrazione comunale sta pensando di dichiarare una giornata di lutto cittadino in memoria della trentaduenne che da anni aveva deciso di vivere a Parigi, dove lavorava in un ristorante italiano. La notte in cui è stata investita dal monopattino elettrico aveva finito il suo turno e stava passeggiando con un'amica lungo la Senna, nei pressi del Pont au Change, in una zona pedonale frequentata anche da monopattini, biciclette e skate. Stando a quanto accertato due ragazze su monopattino elettrico hanno travolto la 32enne italiana scaraventandola a terra: le sue condizioni sono apparse subito gravi poiché nella caduta ha violentemente sbattuto la testa sul selciato. Le due investitrici, come testimoniato dall'amica che era con Miriam e da diversi altri testimoni che hanno assistito all'incidente, non si sono fermate per prestare soccorso ma sono fuggite.