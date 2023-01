Minorenne salta scuola, si fa filmare mentre uccide tartaruga e diffonde il video su WhatsApp Denunciato un ragazzino a La Spezia, era assieme a due compagni nel Parco della Rimembranza a La Spezia: il reato di maltrattamento di animali, è punito anche col carcere quando compiuto con gravità e provoca la morte dell’animale.

A cura di Biagio Chiariello

Orrore a La Spezia, dove un minorenne è stato denunciato per aver ucciso una tartaruga all'interno del Parco della Rimembranza, area verde nella zona nord della città. Il giovane studente ha massacrato a sassate il rettile presente, facendosi filmare con un telefono cellulare da alcuni amici che erano presenti, per poi condividere il filmato raccapricciante in alcune chat di Whatsapp per giovani studenti.

Indagini in corso per individuare anche gli altri componenti. Ad inchiodali, oltre al video che hanno prodotto loro, ci sono anche le immagini del circuito di sorveglianza che li avrebbe ripresi in modo molto dettagliato.

L'episodio risale al 18 gennaio scorso quando, in orario scolastico, i ragazzi entrano nel parco per giocare con un carrello della spesa. Ad un certo punto però la loro attenzione è catturata dalla testuggine sul bordo di una vasca ornamentale, in cui vivono anche alcuni pesci: uno di loro chiede di essere ripreso mentre lo colpisce a morte. E così il giovanissimo fracassa il carapace dell'animale con una pietra venendo filmato dagli altri minori che erano presenti con lui in quel momento.

Dell'animale ferito, si è poi accorta una frequentatrice del parco, che ha provato a curarlo nei giorni seguenti. Purtroppo invano, troppo gravi le ferite riportate nell'aggressione.

Denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di maltrattamento e lesioni di animali, rischia una multa minima di 5mila euro, che viene maggiorata quando il gesto è compiuto con crudeltà e provoca la morte dell'animale. Nei casi più gravi è previsto anche il carcere, da tre a 18 mesi.