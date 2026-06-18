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Morta mentre fa bungee jumping in Brasile, emerge video dell’istruttore che fa acrobazie coi bimbi dallo stesso ponte

La tragedia di Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, 21enne precipitata senza corda dal Ponte do Esqueleto a Limeira, in Brasile, continua a tenere banco. Tre operatori, tra cui Luis Felipe Egoroff, sono stati arrestati e accusati di omicidio con dolo eventuale. Emergono video choc che mostrano uno di loro mentre faceva acrobazie bungee con bambini dallo stesso ponte.
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A cura di Biagio Chiariello
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La tragedia di Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, la 21enne precipitata da un ponte senza corda di sicurezza mentre faceva bungee jumping, continua a tenere banco in Brasile. A scuotere ulteriormente l’opinione pubblica sono emersi nuovi video che mostrano uno degli istruttori accusati mentre eseguiva acrobazie con bambini proprio dallo stesso ponte.

Maria è morta sabato 13 giugno sul Ponte do Esqueleto – un luogo abitualmente utilizzato per sport estremi – a Limeira, nello Stato di San Paolo. La giovane è stata lanciata da circa 40 metri di altezza senza alcuna corda di sicurezza agganciata. Il drammatico video del salto è diventato virale.

I tre operatori coinvolti – Luis Felipe Feliciano Egoroff, 32 anni, Maicon Fernandes Cintra, 42 anni, e Vitor de Freitas Goncalves, 27 anni – sono stati arrestati e incriminati per omicidio con dolo eventuale, un’accusa grave che prevede fino a 30 anni di carcere. Secondo le accuse, non hanno attaccato la corda di sicurezza e, dopo la tragedia, avrebbero tentato di fuggire. Interrogati, hanno sostenuto di non ricordare chi dovesse fissarla.

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Proprio su Egoroff sono finiti sotto i riflettori i video più inquietanti: in uno del 2023 si vede un bambino con casco e imbracatura aggrappato a lui prima di saltare dal ponte. In altri filmati l’istruttore esegue da solo un backflip, ovvero una capriola all’indietro in aria, dal bordo del ponte.

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Maria era entusiasta dell’esperienza. Poco prima del salto aveva scritto sui social: "Chi è stato il pazzo che mi ha lasciato saltare da un ponte?".

Al funerale, la madre ha detto con dolore: "Quella maledetta corda ti ha portata via da me per sempre. Mia amata figlia, te ne sei andata e qui è rimasto solo dolore e nostalgia. Ti amerò per sempre".

Le indagini proseguono per verificare eventuali responsabilità più ampie dell’organizzazione Entre Cordas.

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