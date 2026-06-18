Governo, Meloni: “Con Trump rapporti immutati”. Dura su Vannacci: “Lui si è chiamato fuori dal cdx”. L’ex generale: “Se vuole mi contatti”,news in diretta

"Succede che la destra continua a parlare il linguaggio del ‘bar Italia' e che a un certo punto non lo controlla più. Certi rancori vengono coltivati in modo tale che poi c'è sempre qualcuno che li interpreta meglio", lo afferma, in un'intervista al Fatto Quotidiano, Pier Luigi Bersani, ex leader del Pd. "Però – aggiunge – si nota anche una cosa, soprattutto in un certo establishment, l'idea di separare una destra impotabile da una che, magari ripulita, poi diventa un interlocutore. Io conosco bene i miei polli e so che certe abitudini sono come il peperoncino: all'inizio è piccante, ma poi ti abitui e lo rimangi. Far passare l'idea che Vannacci e Meloni sono diversi è assurda, perché Meloni è Vannacci". Sono fascisti? "Mi basta notare che sono post-missini – prosegue Bersani -, che certi legami non sono stati mai tagliati, che la Fiamma è sempre stata nei simboli a dimostrare la continuità con chi si oppose alla nostra Costituzione". "Che le forze che hanno animato l'opposizione a Meloni – afferma ancora – facciano questo sforzo è positivo: l'idea che ci sia un accordo tra forze che possono trovare un'intesa è la strada giusta, ma è vero, occorre un'anima che sia attorno a dei valori forti. Un nucleo di idee è radicato nella Costituzione. Poi ci deve essere un programma che io definirei esigibile, chiaro e concreto. Il programma si fa su questioni concrete: il salario, la salute e per quanto riguarda il fisco si dovrebbe finalmente ristabilire una piena progressività. La patrimoniale in Italia c'è già e frutta circa 50 miliardi, tra immobili e rendite, ma non è progressiva. Suggerirei anche di smetterla di pensare che la presidente del Consiglio sia un fenomeno: Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni sono tutti più capaci di lei" conclude Bersani.