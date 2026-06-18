Governo, Meloni: “Con Trump rapporti immutati”. Dura su Vannacci: “Lui si è chiamato fuori dal cdx”. L’ex generale: “Se vuole mi contatti”,news in diretta

In un punto stampa che chiude il G7 a Evian, Giorgia Meloni parla di Roberto Vannacci: "Mi sembra che Futuro Nazionale abbia chiuso ad un'alleanza con il centrodestra votando cinque volte con la sinistra e io non mi sto ponendo il problema: per vincere le elezioni serve governare bene, il resto sono alchimie". La risposta dell'ex generale non si fa attendere: "Ma a chi parla la premier? Se vuole parlare con me, mi contatti", commenta.
La premier si dichiara poi soddisfatta del vertice di Evian parlando di convergenza tra leader "non scontata" e sul legame con Donald Trump dice: "Abbiamo entrambi un carattere forte ma capiamo i nostri punti di vista". Secondo la premier, nonostante le tensioni degli ultimi mesi, il rapporto con il presidente Usa è rimasto "immutato".
La Russa: "Vannacci è un traditore"
"La verità è che il più efficace propagandista anti-Vannacci è Matteo Renzi, quando dice di averlo utilizzato per sconfiggere il governo di centrodestra. Di fatto gli affibbia l'immagine del traditore", lo dice il presidente del Senato Ignazio La Russa, in un colloquio con il Giornale in cui non usa mezzi termini: "Vannacci è un traditore". E spiega: "Fa parte della nostra cultura. Giorgio Almirante, quando ci fu la scissione dell'MSI gestita dai democristiani, ci ordinò di non parlare con i fuoriusciti. Fu un ordine tassativo da applicare con rigore. In quella scissione che diede vita a democrazia nazionale, se ne andarono personaggi di rilievo: i due capigruppo, buona parte del gruppo dei senatori, il leader dei monarchici Covelli. Ebbene, sapete quanto presero i fuoriusciti in quell'occasione? Lo 0,3%-0,4%, cioè niente e la ragione è semplice: nella destra il concetto del traditore è un marchio di disonore indelebile che ti emargina. A cominciare da quello del re. Ne dovrebbe essere consapevole – ammonisce La Russa – soprattutto un generale".
Bersani: "Meloni non è un fenomeno, Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni sono tutti più capaci di lei"
"Succede che la destra continua a parlare il linguaggio del ‘bar Italia' e che a un certo punto non lo controlla più. Certi rancori vengono coltivati in modo tale che poi c'è sempre qualcuno che li interpreta meglio", lo afferma, in un'intervista al Fatto Quotidiano, Pier Luigi Bersani, ex leader del Pd. "Però – aggiunge – si nota anche una cosa, soprattutto in un certo establishment, l'idea di separare una destra impotabile da una che, magari ripulita, poi diventa un interlocutore. Io conosco bene i miei polli e so che certe abitudini sono come il peperoncino: all'inizio è piccante, ma poi ti abitui e lo rimangi. Far passare l'idea che Vannacci e Meloni sono diversi è assurda, perché Meloni è Vannacci". Sono fascisti? "Mi basta notare che sono post-missini – prosegue Bersani -, che certi legami non sono stati mai tagliati, che la Fiamma è sempre stata nei simboli a dimostrare la continuità con chi si oppose alla nostra Costituzione". "Che le forze che hanno animato l'opposizione a Meloni – afferma ancora – facciano questo sforzo è positivo: l'idea che ci sia un accordo tra forze che possono trovare un'intesa è la strada giusta, ma è vero, occorre un'anima che sia attorno a dei valori forti. Un nucleo di idee è radicato nella Costituzione. Poi ci deve essere un programma che io definirei esigibile, chiaro e concreto. Il programma si fa su questioni concrete: il salario, la salute e per quanto riguarda il fisco si dovrebbe finalmente ristabilire una piena progressività. La patrimoniale in Italia c'è già e frutta circa 50 miliardi, tra immobili e rendite, ma non è progressiva. Suggerirei anche di smetterla di pensare che la presidente del Consiglio sia un fenomeno: Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni sono tutti più capaci di lei" conclude Bersani.
Casini: "Chi attacca Vannacci lo favorisce, l'unica strada è ignorarlo"
"C'è una sola cosa da fare con Vannacci. Evitare di fargli campagna elettorale. Ed è invece quello che sia a destra sia a sinistra stanno tutti facendo. Sembrano lavorare per lui", lo afferma, in un'intervista al Corriere della Sera, l'ex presidente della Camera, Pier Ferdinando Casini. "In realtà – aggiunge – non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Di questi nuovi partiti che arrivano quasi all'improvviso e crescono velocemente con leader quasi venerati ne abbiamo visti tanti in passato. Si pensi a Beppe Grillo portato in trionfo in piazza Maggiore a Bologna sul suo canotto". "Oggi – prosegue Casini – Vannacci può sicuramente prendere voti a destra, soprattutto alla Lega, ma può attrarre anche delusi di sinistra, del M5S per esempio, perché non vedono realizzate promesse mirabolanti impossibili da mantenere. Che fare? "Ignorarlo – afferma ancora l'ex presidente della Camera -. Non fare il controcanto per ogni cosa che dice. Meloni ha sbagliato a dargli la scorsa settimana tanto spazio in Aula. Come sbaglia la sinistra a enfatizzare ogni sciocchezza che dice Vannacci, come replicare seriamente alla ‘proposta' di limitare al 4% la popolazione straniera in Italia. A parte l'impossibilità di una re-immigrazione di massa, ma chi farebbe lavori nelle fabbriche, chi curerebbe i nostri anziani, chi anche contribuirebbe all'equilibrio dei conti previdenziali se non ci fossero stranieri?". "Troverei folle un'alleanza. Intanto prenderebbe voti a partiti come la Lega, spaventerebbe gli elettori moderati, e soprattutto smentirebbe anni di lavoro del centrodestra che ha tenuto posizioni anche coraggiose, come il sostegno all'Ucraina" conclude Casini.
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Il Consiglio europeo si apre oggi giovedì 18 giugno. I capi di Stato e di governo discuteranno di Ucraina, Medio Oriente, competitività, sfide economiche globali, prossimo quadro finanziario pluriennale 2028-2034, difesa e sicurezza europea, migrazione e droghe illecite. La due giorni arriva a margine del G7 di Evian dove i leader hanno dichiarato la loro convergenza su diversi temi, dal sostegno a Kiev a Hormuz.
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Alla riunione con i leader del G7 Meloni riallaccia i rapporti con Trump. "Abbiamo caratteri forti ma ci capiamo". La premier non si pone il tema di un'alleanza con Roberto Vannacci. "È lui che si è tirato fuori, per 5 volte ha votato contro la fiducia al governo", dice in un punto stampa alla fine del vertice di Evian. Arriva la risposta dell'ex generale: "Ma con chi parla la premier? Se vuole parlare con me mi contatti".