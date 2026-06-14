Spinta giù dal ponte per il bungee jumping, ma la corda non è agganciata: 21enne morta in Brasile

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas è morta sul colpo sabato a Limeira, in Brasile, dopo essere stata lanciata da un ponte alto 40 metri senza corda di sicurezza. Gli operatori se ne sarebbero semplicemente dimenticati, come si vede nel video della tragedia. Sei persone sono state arrestate.

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas a sinistra

È successo davvero. Una ragazza di 21 anni è stata lanciata nel vuoto da un ponte alto 40 metri senza che nessuno le agganciasse la corda di bungee jumping. È morta sul colpo. Si chiamava Maria Eduarda Rodrigues de Freitas ed è stata vittima di un errore clamoroso, quasi incredibile, avvenuto sabato 13 giugno sul Ponte do Esqueleto a Limeira, nell’entroterra di San Paolo, in Brasile.

Un video drammatico che sta circolando sui social mostra l’intera sequenza: tre operatori accompagnano di peso Maria Eduarda sulla piattaforma, la posizionano e la spingono giù. La corda di sicurezza rimane lì, abbandonata a terra dietro di loro. Pochi istanti dopo partono le urla quasi sorprese dei presenti: "La corda! Gente, la corda!". Ma ormai era tardi. La giovane è precipitata senza alcuna protezione.

Secondo la ricostruzione della polizia militare, gli addetti della società che gestiva l’attività di rope jumping avrebbero semplicemente dimenticato di fissare l’attrezzatura alla ragazza. Un’assurdità che ha dell’incredibile. I soccorsi sono intervenuti intorno alle 9:55, ma il Samu non ha potuto fare altro che constatare il decesso sul posto.

Poco prima di salire sul ponte, Maria Eduarda aveva postato delle stories su Instagram: mostrava i braccialetti dell’attività e il ponte, scrivendo con ironia "Chi è stato il pazzo che mi ha lasciato venire a saltare da un ponte?". Parole che, rilette oggi, gelano il sangue.

La polizia ha agito rapidamente: due operatori sono fuggiti nella foresta vicina, ma sono stati individuati e catturati grazie all’elicottero Águia. In totale sei persone sono state arrestate. Della vicenda si sta ora occupando il 2° Distretto di Polizia di Limeira. Il fidanzato della vittima ha avuto un malore ed è stato ricoverato.