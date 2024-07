video suggerito

Ministero della Salute ritira lotto di salame strolghino Conad: "Non mangiatelo, rischio Listeria" Riscontrata presenza di listeria monocytogenes nelle confezioni a marchio 'Sapori & Dintorni' della Conad in un lotto di salame strolghino prodotto a Parma.

A cura di Biagio Chiariello

C'è una nuova allerta alimentare pubblicata sul sito web del Ministero della Salute. Riguarda un lotto di produzione del salame strolghino pelato sottovuoto a marchio Sapori & Dintorni Conad. La ragione indicata nell’avviso di richiamo è la presenza di Listeria monocytogenes, in quantità superiore a 10 u.f.c./g (unità formanti colonia per grammo).

Il lotto oggetto del richiamo è il PF2418501, mentre il marchio di identificazione del produttore (Cav. Umberto Boschi spa, sede dello stabilimento Parma) è CE IT 1150 L. A produrre il salame strolghino richiamato per Conad Società Cooperativa è l’azienda Cav. Umberto Boschi Spa. Lo stabilimento di produzione si trova in via Aldo Moro 3/A, a Felino, in provincia di Parma (marchio di identificazione CE IT 1150 L).

Al fine di scongiurare eventuali rischi per la salute, spiega il sito, "i clienti che fossero in possesso di confezioni appartenenti al lotto di produzione sopra indicato sono invitati a riportarle nel punto vendita dove l'hanno acquistate".

Non si tratta chiaramente della prima allerta alimentare di cui diamo notizia nell'ultimo periodo. La scorsa settimana il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di un lotto di pancetta affumicata dell’azienda Salumificio Pianellese Srl per Aspiag Service Srl perché la data di scadenza è sbagliata; quella prima avevamo scritto di un lotto di taralli per celiaci perché "contengono glutine”, mentre in precedenza era stata ritirata una tartare di carne di scottona a marchio Lidl per possibile contaminazione da salmonella; all'inizio del mese è toccato ad alcuni tranci di pesce spada irregolari commercializzati da D.I.MAR srl per rischio chimico: troppa presenza di mercurio.