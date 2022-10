Migliaia di persone da tutta Europa per un rave party a Modena: bloccate le uscite dell’autostrada Musica e balli in un maxi rave party clandestino sono andati avanti tutta la notte di sabato 29 ottobre: migliaia di persone, con auto e camper, hanno raggiunto l’evento Witchtek, organizzato in un capannone abbandonato a nord di Modena.

A cura di Gaia Martino

Immagine di archivio

Nella serata di sabato 29 ottobre migliaia di persone, tra italiani e stranieri di ogni età, hanno raggiunto un capannone abbandonato a nord di Modena, in via Marino, dove è stato organizzato, senza alcuna autorizzazione, un maxi rave party clandestino. È stato scoperto dalla polizia l'evento Witchtek, che dovrebbe tenersi fino a martedì 1 novembre, segnalato dai carabinieri che hanno monitorato la situazione e per motivi di sicurezza chiuso alcune uscite autostradali. Musica e balli sono andati avanti tutta la notte, con persone che hanno raggiunto il capoluogo emiliano con auto e camper. Il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha dato mandato di adottare ogni iniziativa per interrompere l'organizzazione.

Tensioni nella notte al Witchtek 2022

Non sono mancati momenti di tensione nella notte, con lancio di qualche petardo e razzo nautico nel corso del maxi rave party organizzato a Nord di Modena, in un capannone disabitato, dal nome "Witchtek 2022", organizzato per il terzo anno consecutivo in occasione del ponte di Halloween. Su Facebook c'è chi ha segnalato l'evento in gruppi creati per gli amanti della musica techno, invitandoli a "seguire le indicazioni" su come partecipare e come scoprire la location: "Stasera le crew si riuniranno per darvi ciò che vi è stato promesso. Durante tutta la giornata verranno date delle indicazioni, seguitele.Quando uscirà la posizione sarà necessario essere tutti in un raggio ristretto". Un presunto organizzatore ha anche allertato chi si dovesse trovare di passaggio per Biella, "State attenti a Biella, stanno fermando camion francesi e li scortano fuori regione!".

La polizia e i carabinieri hanno segnalato quanto sta accadendo: migliaia di persone continuano a raggiungere l'evento, sponsorizzato anche sui social, con auto o camper. Per motivi di sicurezza sono state chiuse le uscite autostradali sull'A22 a Carpi e Campogalliano, Modena Nord e Sud in A1.

Leggi anche Incidente A4, migliaia di persone ai funerali delle 7 vittime a Riccione

Piantedosi ha ordinato di interrompere l'evento

Il Ministro dell'Intero Matteo Piantedosi ha dato mandato al prefetto di Modena e al capo della polizia di adottare ogni iniziativa per mettere fine al rave party clandestino. Raccordandosi con l'autorità giudiziaria, ha ordinato di liberare l'aria al più presto: domani porterà in Cdm una serie di misure per dare nuovi strumenti per prevenire casi del genere.