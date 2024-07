video suggerito

Meteo, tregua dal caldo asfissiante sull'Italia: oggi martedì 23 luglio bollino arancione in 7 città La nuova perturbazione sull'Italia porta temporali e instabilità, e soprattutto una tregua dal caldo asfissiante dei giorni scorsi. Il ministero della Salute ha comunque valutato un bollino arancione per le ondate di calore in sette città italiane, 16 saranno quelle contrassegnate dal bollino giallo.

A cura di Biagio Chiariello

Questo inizio di settimana si è aperto all'insegna dell'instabilità e con qualche temporale: il caldo dei giorni scorsi si è leggermente attenuato e l'afa che ha contraddistinto anche le notti italiane si è diramata.

Anche per la giornata di oggi, 23 luglio, le correnti fresche e asciutte, al seguito dell’ultima perturbazione, continueranno a scorrere sulla nostra Penisola, garantendo un caldo sopportabile nonostante un rialzo delle temperature.

Non a caso per la giornata odierna il Ministero della Salute non ha valutato alcun bollino rosso per le ondate di calore (il livello di allerta massimo con possibili effetti negativi sulla salute anche delle persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani) per le 27 città selezionate. Saranno invece sette le città da bollino arancione

Allerta caldo martedì 23 luglio, le città da bollino arancione

Nella giornata di oggi martedì 23 luglio sono 7 le città valutate da bollino arancione. Si tratta di Bologna, Firenze, Frosinone, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo.

Con l'arancione si indica il livello 2 di allerta caldo che corrisponde temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione particolarmente suscettibili.

Saranno invece ben 16 le città contrassegnate dal bollino giallo, tra cui Bari, Verona, Cagliari, Torino, Genova, Milano e Napoli. Altre 4 centri urbani potranno respirare: bollino verde.

Le previsioni meteo per oggi martedì 23 luglio

Le previsioni meteo di oggi martedì 23 luglio indicano che la mattinata sarà instabile al nord con alternanza tra sole e nuvole e improvvisi temporali su Alpi, Appennino Settentrionale, Veneto ed Emilia.

Nel resto d’Italia prevalenza di tempo soleggiato, con aumento della nuvolosità nelle ore pomeridiane solo sulle zone appenniniche, dove non si possono escludere brevi temporali.