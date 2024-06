video suggerito

Meteo, ondata di caldo oggi 30 giugno in Italia: quali sono le 9 città con bollino arancione La giornata di oggi 30 giugno sarà ancora molto calda: sono 9 i bollini arancioni segnalati nel bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, che indicano il massimo rischio salute dovuto al caldo per la fascia più fragile della popolazione. 14 invece i comuni contrassegnati dal bollino giallo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Questo mese di giugno si chiude con un'ondata di caldo anomalo dovuta all'arrivo prepotente dell'anticiclone africano sull'Italia. Anche per la giornata di oggi, domenica 30 giugno, non mancheranno le città italiane contrassegnate dal bollino arancione che indica il massimo rischio salute dovuto al caldo per la fascia più fragile della popolazione, secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Sulle 27 prese in considerazione dalla pubblicazione del dicastero, 14 saranno invece contrassegnate dal bollino giallo, il livello 1 di allerta (in una scala da 0 a 3, il bollino rosso con massimo rischio caldo per tutta la popolazione, non solo quindi i fragili, ndr).

Allerta caldo domenica 30 giugno, le città da bollino arancione e giallo

Dunque i comuni con il bollino arancione nella giornata di oggi, 30 giugno 2024, saranno Ancona, Campobasso, Catania, Messina, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti.

Il bollino giallo è invece previsto in 14 città della lista: Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Roma, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Si respirerà un po' di più invece a Torino, Milano, Genova e Civitavecchia: città dove il bollino sarà invece verde.

Come di consueto, il dicastero da' sempre degli specifici consigli per difendersi dal caldo, rivolti soprattutto alle fasci più fragili: anzitutto evitare di esporsi al caldo dalle 11 alle 18, non frequentare le zone particolarmente trafficate, bagnarsi spesso con acqua fredda, assicurare un adeguato ricambio d'aria con la ventilazione naturale, utilizzare correttamente il condizionatore. Inoltre, si suggerisce di optare per un'alimentazione leggera e di fare attenzione alla conservazione dei farmaci.

Meteo, le previsioni di oggi 30 giugno giugno: caldissimo a centro-sud

L’alta pressione di matrice africana dominerà dunque sull'Italia oggi domenica 30 giugno. Giornata soleggiata, con caldo estivo anche intenso al Sud e picchi di 40-42°C.

Dalla tarda mattinata, e poi nelle ore pomeridiane, possibili precipitazioni anche a carattere intenso lungo l'arco alpino, che potrebbero localmente estendersi anche alle zone adiacenti, con rischio di qualche isolata grandinata.