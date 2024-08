video suggerito

Meteo, nuove ondate di calore e allerta caldo oggi 16 agosto: quali sono le città da bollino rosso Nelle giornate di oggi, 16 agosto, l’anticiclone africano Caronte farà ancora sentire la propria forza sull’Italia. Sono ben 16 le città da bollino rosso del ministero della Salute per le ondate di calore sulla Penisola. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

Il caldo intenso insisterà che ci accompagna ormai da oltre un mese insisterà anche nella giornata di oggi, venerdì 16 agosto, specialmente a Centro-Sud, in Sicilia e parte del Nord-Est.

Saranno 16 le città da bollino rosso, ovvero il rischio massimo per le ondate di calore. Tra queste anche Roma, Napoli, Venezia e Firenze. Tutte le altre del monitoraggio saranno invece contraddistinte dal bollino di colore giallo (livello 3).

Quali sono le città da bollino rosso oggi 16 agosto: l'elenco

Delle 27 città oggetto del monitoraggio sulle ondate di calore del ministero della Salute, nell’elenco dei bollini rossi troviamo Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Roma, Triste, Venezia, e Verona .

Il livello 3 (bollino rosso) del ministero della Salute indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, bambini piccoli e persone affette da malattie croniche. Come ricorda il ministero, tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute.

Nessuna invece avrà bollino arancione, mentre tutte le altre prese in considerazione dal monitoraggio saranno da bollino giallo. Tra queste anche Cagliari, Torino e Milano.

Previsioni Meteo 16 agosto, tra temporali e caldo intenso

Anche nella giornata di oggi farà molto caldo, anche se lo stop al tempo afoso dovrebbe essere atteso a breve, come confermato a Fanpage.it dal meteorologo Paolo Sottocorona.

Nuvolosità al mattino su Liguria, Piemonte, coste toscane e laziali e Sardegna, con occasionali rovesci o temporali fra Ponente ligure, Cuneese e sud della Sardegna; più soleggiato altrove, con solo delle velature. Nel pomeriggio sviluppo di temporali lungo le Alpi, l’Appennino settentrionale, sulla pianura emiliana e la Toscana, in Sardegna e, più sporadicamente, anche nelle zone interne del Centro. Non si escludono fenomeni intensi, grandinate e raffiche di vento. Temperature massime comunque in calo in Sardegna e al Nord-Ovest; punte fino a 35-36 gradi al Nord-Est, 37-38 gradi al Centro, 38-40 gradi al Meridione. Venti deboli.