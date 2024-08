video suggerito

Quando finirà il caldo torrido e ci sarà un calo delle temperature: le previsioni meteo di Sottocorona Dopo l’ondata di calore delle ultime settimane si avvicina un primo stop del caldo torrido. Attesa sull’Italia un breve fase di maltempo che porterà temporali e un lieve calo delle temperature. A dirlo a Fanpage.it è il meteorologo Paolo Sottocorona: “Nei prossimi giorni ci sarà un peggioramento, prima al Nord e poi al Centro e al Sud. Le massime saranno ancora sopra media ma il caldo si attenuerà”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo l'ondata di calore delle ultime settimane si avvicina un primo stop del caldo torrido. È infatti attesa sull'Italia un breve fase di maltempo che porterà temporali, grandine e un lieve abbassamento delle temperature, prima sulle Regioni settentrionali e poi in tutta la Penisola.

"Fra la giornata di Ferragosto e il fine settimana ci sarà un peggioramento delle condizioni meteo prima al Nord e poi, in parte, anche al Centro. Domenica sarà una giornata di maltempo esteso e questo porterà inevitabilmente a un calo delle temperature". A parlare è il meteorologo e divulgatore Paolo Sottocorona, intervistato da Fanpage.it.

Quando finirà il caldo e tornerà il maltempo sull'Italia

Il maltempo dovrebbe tornare sull'Italia "nel weekend di sabato 17 e domenica 18 agosto. Anche lunedì 19 agosto ci saranno piogge, pure nelle zone del Centro e del Sud, dove sono molto attese, vista la siccità delle scorse settimane. E in questa fase avremo un calo delle temperature, con valori anche sotto media".

Leggi anche Che tempo farà a Ferragosto e quando ci sarà la rottura dell'estate: le previsioni meteo di Sottocorona

"Per avere un'idea delle massime, nei prossimi giorni saranno inferiori ai 30 gradi, anche al Centro. Sarà tuttavia una fase relativamente breve, già martedì 20 agosto le temperature risaliranno ma dovrebbero comunque rientrare nel periodo estivo, anche leggermente sopra media, ma sempre meno alte di quelle di Ferragosto", spiega ancora l'esperto.

Temperature massime sotto di 2 gradi nei prossimi giorni

Secondo Sottocorona, dunque, ci sarà un temporaneo calo delle temperature tra domenica e lunedì, con temperature molto più basse di quelle degli ultimi giorni. Da martedì invece risaliranno ma dovrebbero rimanere su valori un poco più bassi.

"Se in questi ultimi giorni siamo stati tra i 35 e i 37 gradi, dopo questo ‘crollo', ci si stabilizzerà su temperature sopra media ma con massime tra i 33 e i 35 gradi. Non sono temperature da settembre, ma decisamente meno elevate rispetto a quelle dei giorni scorsi. – precisa Sottocorona – Direi anche che si manterranno per tutta la settimana successiva, dopo il calo".

Attesi temporali e grandine nel weekend: le previsioni

Sottocorona spiega che nei prossimi giorni sono attesi anche fenomeni intensi, come temporali e grandinate. "In previsione di rovesci forti e temporali, le precauzioni sono sempre le stesse: attenzione se si è in macchina, non andare sotto i sottopassaggi né a piedi che in auto, cercare di non muoversi con la macchina. Bisogna avere prudenza".

E sulla grandine aggiunge: "È un fenomeno esclusivamente estivo perché le nuvole che si formano sono più alte ed è probabile che avvenga la formazione di grandine, già tra domenica e lunedì”.

Nella giornata di sabato 17 agosto il maltempo arriverà al Nord e già su parte del Centro quando, come spiega il meteorologo, "inizieranno a calare le temperature. Nella giornata di domenica 18 agosto su Alta Toscana e Liguria avremo precipitazioni forti, rovesci, fenomeni molto intensi, che dovrebbero calmarsi al Nord lunedì 19″.

"Proseguiranno invece al Centro e al Sud, anche se in maniera isolata. – aggiunge Sottocorona – Martedì 20 agosto avremo deboli piogge al Sud, il tempo tornerà stabile e le temperature torneranno a salire in maniera non eccessiva".