Meteo, in arrivo la burrasca di fine estate: quando e dove sono previste piogge e temporali L'estate sta finendo? Secondo le ultime previsioni meteo è in arrivo dal Nord Europa una forte fase di maltempo e un conseguente crollo termico che riguarderà soprattutto le zone settentrionali della Penisola con possibili nubifragi.

A cura di Biagio Chiariello

Sull'Italia sta per abbattersi una perturbazione in arrivo dal Nord Europa, in particolare dalla Groenlandia e dall'Islanda, che porterà ad un importante abbassamento delle temperature e l'arrivo delle piogge. Una burrasca che segnerà probabilmente la fine dell'estate, sicuramente la conclusione del caldo afoso che per lunghe settimane ha contraddistinto le giornate da Nord a Sud.

Nei prossimi giorni il ciclone si muoverà dunque sul Vecchio Continente portando già prima del weekend una fase di maltempo sullo Stivale, con precipitazioni diffuse e a tratti anche intense soprattutto nelle regioni settentrionali e sui settori tirrenici. Nel fine settimana si assisterà ad un parziale miglioramento accompagnato da un lieve aumento termico, ma dalla prossima settimana potrebbero assistere già a fasi di maltempo tipicamente autunnale con massime in calo ovunque.

Quando arriva la burrasca di fine estate in Italia: le previsioni meteo

Il giorno da segnare è quello di domani, giovedì 5 settembre, quando la perturbazione, dopo esser transitato per i Pirenei, porterà un peggioramento delle condizioni atmosferiche sull'Italia, in particolare sul Centro-Nord.

Una fase di significativa instabilità che dovrebbe durare fino al 12 settembre, alternando giornate più piovose ad altre più soleggiate. Non escluso il rischio nubifragi.

Dove sono previsti precipitazioni e temporali da giovedì 5 settembre

I fenomeni più importanti sono attesi su Liguria e Lombardia, e sul Nord-Ovest in generale e tra Toscana e Lazio, con successivo spostamento del fronte perturbato anche verso Emilia Romagna e, dalla sera, verso il Triveneto.

Le temperature massime non supereranno i 20 gradi in Piemonte e saranno decisamente sotto la media su gran parte delle regioni settentrionali e sul versante tirrenico centro-settentrionale. A Milano si potrebbe passare dall'estate piena con i 34°C. di domenica scorsa all'autunno con 21 gradi.

Invece dalla Puglia alle Marche, passando per Bassa Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia troveremo invece alcune schiarite, temperature sopra media e anche lunghe fasi asciutte.