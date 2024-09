video suggerito

Dove arrivano piogge e temporali e quando finirà il caldo afoso: le previsioni meteo di Giuliacci Secondo le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it, “l’ondata di caldo in corso durerà fino al 4 settembre, poi da giovedì 5 non solo ci sarà un abbassamento delle temperature ma anche il ritorno di piogge e temporali, che saranno accompagnati da grandinate e nubifragi. Ecco dove arriverà il maltempo e quali regioni colpirà”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"L'ondata di caldo andrà avanti su tutta l'Italia fino a mercoledì 4 settembre, poi non solo le temperature si abbasseranno ma ci saranno piogge e temporali, anche abbondanti, su gran parte del Paese, che potrebbero essere accompagnate da grandinate e nubifragi".

Sono queste le previsioni meteo di Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che ha raccontato a Fanpage.it le previsioni meteo di questa prima decade del mese di settembre, quando è attesa la fine dell'ondata di caldo che ha accompagnato l'ultima parte di agosto e il ritorno del maltempo.

L'esperto fa però una premessa, secondo i dati che ha raccolto: "Secondo molti questa estate è stata più calda di quella del 2023. Ma si tratta in realtà di una percezione più fisiologica che oggettiva. Il motivo è presto detto: nel 2024 i 34 gradi sono stati superati una trentina di volte, e ugualmente l'anno passato ma in tre ondate distinte. Ciò significa che nel 2023 tra una ondata e l'altra c'è stato un po' di respiro, mentre quest'anno i 34 gradi sono stati raggiunti dal 7 luglio al 31 agosto, ossia per 54 giorni consecutivi. Dunque, dal punto di vista fisiologico quest'ultima ondata è stata troppo lunga, ma non la più calda in assoluto".

Leggi anche Previsioni meteo della settimana: tornano piogge e temporali ma il caldo non dà tregua

Quando finirà il caldo? "Andrà avanti su tutta l'Italia fino al 4 settembre – ha precisato Giuliacci -, più intenso al Centro-Sud, dove saremo ancora con temperature tra i 32 e i 35 gradi, meno al Nord, dove oscilleranno intorno ai 30. Da giovedì 5 poi le temperature scenderanno ovunque, fino a portarsi entro l'8 settembre intorno o sotto i 30 gradi al Centro-Nord e questo per una decina di giorni. Non escludo comunque che ci siano altre ondate di caldo a settembre, ma non ne sono previste altre almeno nella prima decade".

Per quanto riguarda il ritorno del maltempo, secondo Giuliacci "ci saranno rovesci e temporali dal 5 al 10 settembre, anche forti. Al Centro-Nord prevediamo rovesci il 5, l'8, il 9 e il 10 settembre, anche forti, al Sud il 4, 6, 8, 9, 10, 11 settembre. Siccome il suolo è ancora rovente, dobbiamo aspettarci che insieme alla pioggia ci siano eventi meteo estremi, come grandinate e nubifragi. Sarà colpito tutto il Settentrione, e in particolare l'Emilia-Romagna, il Veneto, il Piemonte e dal levante ligure fino alla Campania".