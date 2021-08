Meteo Ferragosto tra Lucifero e maltempo: ecco dove sta già cominciando a piovere Il giorno di Ferragosto porterà, oltre al caldo torrido di questi giorni, anche qualche pioggia in particolare su alcune regioni del Nord. Lucifero non abbandona però l’Italia dove le temperature saranno ben oltre la media stagionale con picchi di 42/43 grandi in diverse zone. Attenzione ai temporali nella notte.

A cura di Redazione Meteo

Sarà un Ferragosto di fuoco ma non per tutta l'Italia: se da un lato l'anticiclone africano Lucifero porterà una nuova ondata di caldo porterà a temperature massime con picchi di 40 gradi, dall'altro l'ondata di maltempo attesa per l'inizio della prossima settimana su gran parte del Paese farà cadere le prime piogge.

Secondo gli esperti di Meteo.it infatti le previsioni meteo per la giornata di oggi, giorno di Ferragosto, indicano caldo torrido e temperature ben al di sopra della media su gran parte della Penisola, con picchi anche di 7-8 gradi sopra la media stagionale del periodo. Particolarmente afosa la zona dell'area Padana, con 41 gradi percepiti a Milano, 43 gradi percepiti in Piemonte e 42 in Veneto. Caldissimo anche nella parte settentrionale di Toscana (41 gradi a Firenze) e Marche, in Sardegna (42 gradi a Cagliari), in Sicilia (41 gradi) e in Puglia (41 gradi in Salento).

Ma il caldo lascerà posto ben presto al maltempo che porterà, già dalle prime ore del pomeriggio di oggi, nubi intense sull'arco Alpino che daranno luogo alla formazione di improvvisi focolai temporaleschi. Almeno quattro le regioni del Nord a rischio temporali: la Lombardia, il Trentino alto Adige, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. I temporali potranno assumere anche carattere di forte intensità con improvvisi colpi di venti e locali grandinate. Il tempo tornerà a migliorare nella notte prima dell'arrivo, a partire da domani di una nuova ondata di maltempo che però non spazzerà via le temperature torride di questi giorni. Tra lunedì 16 e martedì 17 agosto l'arrivo di fresche ed instabili correnti in discesa dal Nord Europa provocherà una prima sventagliata temporalesca a carico soprattutto del Nordest e del versante Adriatico.