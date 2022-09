Meteo, da oggi torna l’anticiclone africano ma durerà poco: settembre sarà fresco e con pioggia Secondo le ultime previsioni meteo, da oggi lunedì 5 settembre torna sull’Italia l’anticiclone africano: ma il sole e il caldo hanno le ore contate. Tra mercoledì e giovedì prossimi al Nord tornano piogge e temporali.

A cura di Redazione Meteo

Dopo il maltempo dello scorso weekend, da oggi, lunedì 5 settembre, torna l'anticiclone africano su tutta l'Italia, portando sole e temperature più alte. È quanto emerge dalle previsioni meteo per la settimana che è appena cominciata.

Ma il bel tempo ha i giorni contati. Da giovedì infatti tornerà la pioggia e così sarà fino alla fine del mese di settembre. Ecco cosa succederà nel dettaglio.

Fino a quando durerà il caldo

La settimana che comincia oggi parte col ritorno dell'anticiclone africano, che poterà di nuovo sole e soprattutto caldo con temperature sopra la media stagionale con punte fino a 35 gradi su Sardegna e Sicilia.

Leggi anche Previsioni meteo weekend 20 e 21 agosto: dopo il maltempo torna il sole in tutta Italia

Tuttavia qualche annuvolamento non mancherà soprattutto sui rilievi alpini, dove potrà esserci qualche temporale, in particolare dalla giornata di martedì 6 settembre.

Da giovedì cambia tutto: dove pioverà e perché

Ma il bel tempo non durerà molto, almeno per una parte delle regioni italiane. Per il Nord, infatti, nella parte centrale della settimana è previsto un nuovo peggioramento per l’arrivo della terza perturbazione del mese, che potrebbe dare luogo a forti piogge e temporali tra la fine di mercoledì e giovedì.

Questa perturbazione sembra che riuscirà a coinvolgere marginalmente anche le regioni centrali.

Per altro, dall'analisi delle ultime elaborazioni del modello di ECMWF, il prestigioso centro di calcolo europeo per le previsioni meteo a medio termine, e in particolar modo le Extended Forecasts (previsioni a lunga scadenza), pare che questo settembre sarà piovoso e fresco. La tendenza, in altre parole, prevede un mese in linea con la stagionalità della nostra area geografica, senza ondate di caldo significative.