Meteo, da domenica arriva una nuova ondata di caldo e afa con picchi fino a 40°: le previsioni del weekend Torna il caldo intenso e afoso in quest’ultimo weekend di Luglio a causa dell’arrivo dell’anticiclone africano Caronte. Da domenica 28 luglio inizia una nuova ondata di calore con temperature fino a 40°, soprattutto al Centro e al Sud. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

Quello che è appena cominciato sarà un fine settimana nuovamente caldissimo: l'anticiclone africano Caronte infatti tornerà gradualmente a occupare in maniera significativa l’area del Mediterraneo centrale e il nostro Paese facendo da preludio alla nuova ondata di calore con punte fino a 40 gradi, come ha confermato il colonnello Giuliacci nelle sue consuete previsioni meteo per Fanpage.it.

Quindi sarà un weekend sostanzialmente soleggiato da Nord a Sud, salvo un po’ di instabilità sui settori alpini e in forma più isolata lungo l’Appennino. Le temperature saranno in progressivo aumento così come i tassi di umidità. A partire da domenica 28 luglio l'afa diventerà di nuovo intensa: l’alta pressione avanzerà ad oltranza coinvolgendo davvero tutta la Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige fino alla Sicilia.

Sabato 27 luglio sole su tutta l'Italia e temperature massime fino a 35°C

La mattinata sarò caratterizzata da tempo sereno in gran parte d’Italia.

Nel pomeriggio un po’ di nubi a carattere variabile e irregolare sulle zone montuose, associate a brevi temporali di calore sulle Alpi e sull’Appennino centrale tra le Marche meridionali e l’Abruzzo; ben soleggiato su coste e pianure.

Le massime saliranno fino a 35°C al Sud e a Firenze e Terni, fino a 34°C sulla capitale e a Napoli: valori comunque accettabili per il periodo del solleone estivo in Italia.

Nuova ondata di calore intenso con picchi di 40°C previsti per domenica 28 luglio

Quella di domenica 28 luglio sarà una giornata caratterizzata da condizioni anticicloniche, quindi prevalentemente soleggiata e con valori termici in aumento: si tratterà della quinta ondata di calore di quest'anno, con massime diffusamente oltre i 31-32 gradi e con punte di fino a 40 gradi accompagnati da una ventilazione ormai scarsa un po’ dappertutto (venti moderati orientali solo nel Canale di Sardegna).

Una veloce perturbazione in transito oltralpe lambirà il settore alpino dove aumenterà l’instabilità atmosferica con alcuni rovesci o temporali in sviluppo.