Maltempo, allerta meteo gialla domenica 22 marzo per temporali: le regioni colpite

Nuova perturbazione sull’Italia che porterà precipitazioni e un calo termico prima al Nord, poi al Centro-Sud e nelle Isole. Domani, domenica 22 marzo 2026, allerta meteo gialla della Protezione Civile in 3 regioni: Basilicata, Calabria e Sicilia.

Foto Protezione Civile.

Atteso sull’Italia il transito di una perturbazione che porterà precipitazioni e un calo termico a partire dal Nord. L'instabilità tra domenica 22 marzo e lunedì 23 interesseranno anche il Centro-Sud e le Isole, con rovesci, temporali e nevicate in Appennino.

Sulla base dei fenomeni previsti il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso per condizioni meteo avverse per la giornata di domani, domenica 22 marzo. Le regioni interessate dall'allerta gialla per xxx sono Basilicata, Calabria e Sicilia.

Allerta meteo gialla: le regioni a rischio

Di seguito, i settori interessati dall'allerta meteo gialla disposta per la giornata di domani, domenica 22 marzo, dal Dipartimento della Protezione Civile e riportati nel bollettino nazionale di criticità:

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Basilicata: Basi-E2;

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale.

Basi-E2; Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale. Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie.

Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie. Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale;

Sicilia: Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie.

Foto Protezione Civile.

Piogge al Nord-Ovest, nevicate su Alpi e Prealpi occidentali e lombarde: le previsioni meteo

Nella notte tra sabato 21 e domenica 22 marzo e al mattino previste precipitazioni diffuse al Nord-Ovest, con piogge in Liguria e pianura piemontese.

Attese nevicate, anche moderate,su Alpi, Prealpi occidentali e lombarde fino a 700/900 metri. Nuvolosità irregolare nel resto del Paese, con più schiarite in Emilia, Toscana, Puglia e qualche pioggia isolata tra Reggino e Sicilia orientale.

Nel pomeriggio di domenica le precipitazioni continueranno tra Piemonte e Ponente Ligure; al Centro-Sud aumenterà l’instabilità, con rovesci nelle zone interne della Penisola e in Sicilia. Le temperature massime scenderanno su Alpi e Nord-Ovest, previsto un leggera calo anche nelle Isole.