Goccia fredda sull’Italia, in arrivo instabilità e lieve calo termico: le previsioni meteo per il weekend

L’inizio della primavera sarà caratterizzato dall’instabilità meteo: nel weekend di sabato 21 e domenica 22 marzo una “goccia fredda” porterà piogge e nevicate sull’Italia. Temperature in calo con valori sotto la media. Lo ha spiegato a Fanpage.it Simone Abelli, meteorologo Meteo Expert.

Foto ECMWF.

La giornata di oggi, venerdì 20 marzo 2026, segna l'inizio della primavera astronomica. Ma da un punto di vista meteorologico, dopo il maltempo che nei giorni scorsi ha colpito il Centro-Sud, sembra che la bella stagione tardi ancora ad arrivare.

Oggi assisteremo a un leggero miglioramento del tempo, con poche precipitazioni e una residua instabilità nelle ore centrali del giorno tra la Calabria e la Sicilia e un leggero calo termico che riguarderà il Centro-Nord. Ma nel weekend di sabato 21 e domenica 22 marzo una "goccia fredda" farà sentire i suoi effetti.

"Si tratta di un vortice di bassa pressione che si distacca dal flusso principale e si muove a seconda delle correnti atmosferiche", ha spiegato a Fanpage.it Simone Abelli, meteorologo di Meteo Expert.

"Con l'alta pressione ancora forte sull'Europa centro-settentrionale, sull'Italia e l'Europa meridionale prevalgono questi flussi ‘retrogradi', che si spostano da Est verso Ovest a cui si aggancia questo vortice in quota che prenderà forma proprio nel fine settimana sopra il nostro Paese", aggiunge.

Le previsioni meteo del weekend di sabato 21 e domenica 22 marzo

Il tempo quindi risulterà variabile nel fine settimana. "Tra la seconda parte di sabato 21 e la prima parte di domenica 22 marzo una piccola perturbazione dovrebbe transitare al Nord, con un po' di precipitazioni sulle Alpi, le vicine pianure e sul Nord-Ovest e nevicate intorno ai 1000 metri. Altrove prevarranno le nuvole", osserva l'esperto.

Domenica invece l'instabilità dovrebbe aumentare, vista l'insistenza della circolazione di bassa pressione, sulle Isole, in parte sulle regioni meridionali e nelle vicine aree del Centro. "Sicilia e Sardegna, Calabria, zone interne del Sud e il Lazio vedranno qualche precipitazione, piogge e rovesci brevi", precisa Abelli.

"Previsto leggero calo termico, temperature lievemente sotto o nella media"

Questa situazione si inserirà nel contesto di un leggero calo termico che manterrà le temperature al di sotto della media.

Come spiega il meteorologo, "nei prossimi giorni è prevista un'ulteriore lieve diminuzione delle temperature in tutta Italia. Già giovedì i valori erano poco al di sotto della media al Sud, vicini alla norma o sopra nelle regioni settentrionali, ma oggi e nei prossimi giorni ci sarà un'ulteriore diminuzione"

Nel fine settimana i valori si manterranno al di sotto delle media dai 2 ai 4 gradi.

La tendenza meteo per la prossima settimana

All'inizio della prossima settimana, lunedì 23 marzo, avremo ancora dell'instabilità al Centro-Sud, "soprattutto su Lazio, Abruzzo, Molise, regioni meridionali e Isole, con sviluppo di rovesci e qualche temporale in queste zone, più diffusi nelle ore centrali del giorno", prosegue l'esperto.

E anche martedì 24 sarà ancora attiva l'instabilità, soprattutto all'estremo Sud. Nel resto d'Italia ci sarà invece un miglioramento, anche se non sarà definitivo.

"I modelli al momento mostrano da metà settimana il passaggio di correnti nord-occidentali in quota. È facile che in questa situazione arrivino masse d'aria che accompagnano perturbazioni dal Nord Atlantico", ci dice Abelli.

E conclude: "Una di queste potrebbe arrivare proprio tra mercoledì e giovedì, accompagnata da aria fredda. Da qui a fine mese non si intravede nessuno segnale che preannunci l'arrivo di aria più mite".