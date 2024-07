Messina, esplosione nella casamatta di una fabbrica di fuochi d’artificio: 3 persone ferite Si è verificata una violenta esplosione in una casamatta di una fabbrica di fuochi d’artificio a Messina, nel rione Bordonaro. Tre persone sarebbero rimaste gravemente ferite, si tratterebbe dei due proprietari della fabbrica, i fratelli Giovanni e Cristina Arrigò, e della loro madre, Giuseppa Costa. L’incendio è stato spento dai Vigili del fuoco accorsi sul posto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Tre persone sarebbero rimaste ustionate in un'esplosione avvenuta in una casamatta di una fabbrica di fuochi d'artificio a Messina, nel rione Bordonaro. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco.

Stando alle prime informazioni, confermate dai soccorritori a Fanpage.it, l'incendio sarebbe già stato spento dai vigili del fuoco. Un forte boato è stato udito in gran parte della zona, nella periferia della città.

I tre feriti sono stati trasportati al Policlinico di Messina e ricoverati in gravi condizioni, con ustioni su gran parte della superficie del corpo. Si tratterebbe dei due proprietari della fabbrica, i fratelli Giovanni e Cristina Arrigò, e della loro madre, Giuseppa Costa.

Le cause dell'esplosione sono ancora in fase di accertamento. La casamatta nella quale si è verificato l'incidente è un locale di deposito nel quale non possono essere lavorati materiali esplosivi.

Non è chiaro invece se in quel momento le tre persone ricoverate stessero confezionando proprio lì del materiale utile alla realizzazione di fuochi d'artificio.

Questo dettaglio sarà chiarito tramite le indagini delle forze dell'ordine. L'esplosione sarebbe stata causata da un innesco che potrebbe essere stato provocato da una piccola carica elettrostatica. Le verifiche su questo punto sono ancora in corso.

Secondo quanto spiegato a Fanpage.it dai soccorritori, per innescare un'esplosione in un deposito di quel tipo è sufficiente una piccola carica elettrostatica come quella che normalmente si accumula scendendo da un'autovettura.

