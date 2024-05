video suggerito

Maxi-incidente nel Brindisino, 6 auto si scontrano sulla statale 379: 11 feriti, una donna in codice rosso Il bilancio di un incidente avvenuto sulla statale 379 nei pressi dello svincolo di Specchiolla è di 11 feriti, sei auto coinvolte e una donna trasportata in ospedale in codice rosso. Traffico bloccato per ore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Durante la notte tra sabato e domenica 19 maggio, un altro grave incidente stradale si è verificato nel Brindisino, sulla statale 379 nei pressi dello svincolo per Specchiolla. Nel sinistro stradale sono rimaste coinvolte sei auto e sul posto sono stati chiamati i vigili del fuoco, diverse ambulanze per il soccorso ai feriti e la polizia stradale.

Un incidente con un bilancio purtroppo disastroso: le macchine coinvolte sono 6 mentre i feriti sono stati 11, tra cui una donna trasportata in ospedale in codice rosso. Stando a quanto finora ricostruito, l'incidente sarebbe stato provocato da due auto: gli occupanti delle vetture che si erano scontrate si erano fermati per prestare soccorso ai primi feriti, ma sono stati subito colpiti da altri mezzi in transito. In questo modo, le vetture sono state spinte in un canale laterale della carreggiata.

Per ore il tratto di strada statale è rimasto chiuso al traffico e altre macchine hanno ingrossato l'incidente. I soccorsi sono intervenuti immediatamente per assistere le persone rimaste ferite e la donna poi trasportata in ospedale in codice rosso. Ad effettuare tutti i rilievi del caso è la polizia stradale, con la rimozione dei detriti dall'asfalto.

Non è chiara l'attuale condizione di salute della donna in codice rosso. Secondo quanto reso noto sarebbe l'unica ad essere stata trasportata in ospedale in gravi condizioni, ma per il momento non si sa se l'incidente stradale possa averla messa in pericolo di vita.

Gli altri feriti su strada sarebbero stati assistiti dai sanitari chiamati sul posto, ma le loro condizioni non sarebbero apparse preoccupanti già dai primi istanti dopo l'incidente stradale. La viabilità è stata invece lentamente ripristinata e riportata alla normalità dopo aver messo in sicurezza la strada interessata dallo scontro.