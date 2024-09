video suggerito

Maxi incidente in Statale dopo code per assalto a portavalori a Barletta: auto diventano cumuli di lamiere L'assalto a portavalori ha portato a un inevitabile ingorgo stradale lungo la trafficata Statale 16bis Adriatica a Barletta dove poco dopo vi è stato un maxi incidente con diversi mezzi distrutti e ridotti a un ammasso di lamiere e almeno 4 feriti ricoverati.

A cura di Antonio Palma

Undici veicoli coinvolti e quattro persone ricoverate tra cui due in gravi condizioni e diversi mezzi distrutti e ridotti a un ammasso di lamiere tra auto e camion, è il bilancio di un maxi incidente stradale avvenuto oggi sulla strada statale 16bis 16 ‘Adriatica' a Barletta, in Puglia. Numerose auto si sono schiantate nella mattinata di lunedì in un tamponamento a catena tra Barletta e San Ferdinando di Puglia durante un grande ingorgo causato da un precedente assalto al portavalori.

Tutto è iniziato nelle prime ore di oggi, intorno alle 7, quando uomini armati hanno tentato un assalto a un portavalori. Il commando armato di Kalashnikov ha bloccato la strada con due tir all'altezza dello svincolo per Margherita di Savoia in direzione di Foggia. L’assalto è fallito quando le guardie giurate hanno ingaggiato un conflitto a fuoco con i malviventi, costringendoli alla fuga.

Per fortuna non ci sono stati feriti nella sparatoria ma la strada statale è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni, dal km 736,000 al km 742,200 a Barletta. Il traffico è stato deviato in loco e sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell'ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la transitabilità appena possibile.

Inevitabile l’ingorgo stradale lungo la trafficata arteria dove poco dopo si sono registrati due incidenti stradali importanti tra cui quello più grave all'altezza dell'uscita Barletta Ovest. Numerosi mezzi sono stati coinvolti in un tamponamento a catena legato alle code che si erano create in precedenza e la strada è stata chiusa al traffico anche in quel tratto.

Sul posto sono accorsi numerosi mezzi di soccorso tra polizia, Vigili del Fuoco e sanitari del 118. Impressionanti le immagini diffuse dai pompieri accorsi sul luogo del maxi incidente. Vi sono auto ridotte a un ammasso di lamiere, tir danneggiati e altre auto accartocciate. I veicoli al momento vengono deviati all'uscita ‘Barletta ovest' al km 743,500.