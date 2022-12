Maxi incidente in A4: schianto tra 6 auto, coinvolte 10 persone, grave una donna Delle dieci persone coinvolte solo alcune hanno avuto bisogno delle cure mediche ospedaliere tra cui purtroppo però una donna in gravi condizioni, trasportata in elisoccorso a Udine.

A cura di Antonio Palma

Immagine di archivio

Sei auto danneggiate per un totale di dieci persone coinvolte tra cui una donna ferita in maniera grave. È il bilancio di uno spaventoso incidente stradale avvenuto nelle scorse ore lungo il tratto friulano dell’autostrada A4 Torino Trieste.

Il maxi schianto nella serata di Santo Stefano, lunedì 26 dicembre, nel tratto compreso tra San Giorgio di Nogaro e Latisana, in provincia di Udine.

Per motivi ancora da accertare, sei auto che viaggiavamo nello stesso senso di marcia, nella carreggiata in direzione Venezia, si sono scontrate in un tamponamento a catena che ha bloccato l’intero tratto per lungo tempo.

Lo schienato intorno alle 22 di ieri quando una chiamata di emergenza al 112 ha messo n moto la macchina dei soccorsi. Sul posto in poco tempo sono confluiti diversi mezzi di soccorso sanitario, i vigili del fuoco, la polizia stradale e gli addetti di Autovie Venete che gestisce il tratto autostradale della A4.

Fortunatamente delle dieci persone coinvolte solo alcune hanno avuto bisogno delle cure mediche ospedaliere tra cui purtroppo però una donna in gravi condizioni.

In particolare due le persone che hanno avuto bisogno del trasporto in ospedale. Una donna è stata trasportata con l’ambulanza all’ospedale di Latisana in codice giallo mentre la ferita più grave ha richiesto il trasferirmene immediato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Sul posto quindi la centrale operativa della Sores ha inviato un elisoccorso col quale la donna è giunta in codice rosso a Udine. Qui la paziente è stata intubata e ricoverata. Le altre persone coinvolte invece sono state controllate sul posto.

Sulla dinamica dello schianto indagano ora gli agenti della polizia stradale che sono interventi sul posto per i rilievi del caso.