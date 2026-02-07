Maxi grandinata nel Tigullio, doppio incidente sull’A12: traffico bloccato tra Rapallo e Chiavari

Pomeriggio di caos sull’autostrada A12 Genova-Rosignano. Una violenta grandinata ha colpito il Tigullio, provocando due incidenti tra Rapallo e Chiavari e lunghissime code. Due persone sono rimaste ferite.

Una violenta grandinata ha colpito nel primo pomeriggio il Tigullio, trasformando in pochi minuti strade e carreggiate in superfici imbiancate come dopo una nevicata. A Rapallo e nei comuni limitrofi il fenomeno, durato complessivamente una trentina di minuti, è stato accompagnato da forti rovesci e locali allagamenti, causando disagi diffusi e soprattutto gravi ripercussioni sulla viabilità autostradale.

La cellula temporalesca ha investito in modo diretto il tratto dell’autostrada A12 tra Rapallo, Zoagli e Chiavari, dove si sono verificati due distinti incidenti, uno per senso di marcia. Secondo le prime ricostruzioni, la grandine caduta in grande quantità ha ridotto drasticamente la visibilità e l’aderenza dell’asfalto, rendendo difficile il controllo dei veicoli. Alcuni automobilisti hanno parlato di chicchi di ghiaccio “grossi come palline da tennis”.

L’episodio più grave si è verificato in direzione Chiavari, dove un automobilista si è trovato improvvisamente davanti a un muro di acqua e ghiaccio, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il guard rail, ribaltandosi. L’impatto ha innescato un tamponamento a catena che ha coinvolto numerosi veicoli, una decina secondo le prime stime. In direzione opposta, verso Genova, un secondo incidente ha visto coinvolti un furgone e due automobili nel tratto tra Zoagli e Rapallo, anche in questo caso a causa delle condizioni rese critiche dalla grandinata.

Leggi anche Maxi tamponamento a catena tra 15 auto in tangenziale a Modena, il traffico torna regolare

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale, impegnati sia nell’assistenza ai feriti sia nella messa in sicurezza della carreggiata. Due uomini sono stati trasportati in ospedale: uno in codice rosso al San Martino di Genova e un altro in codice giallo all’ospedale di Lavagna. Altre persone hanno riportato contusioni lievi e sono state medicate sul posto o accompagnate in ospedale in codice verde.

Il doppio incidente ha mandato in tilt la circolazione sull’A12, con traffico completamente bloccato in entrambe le direzioni all’altezza di Chiavari e code che hanno raggiunto i quattro chilometri. Autostrade per l’Italia ha consigliato percorsi alternativi sulla viabilità ordinaria, invitando chi viaggiava verso Livorno a uscire a Rapallo e rientrare a Chiavari, e chi era diretto a Genova a uscire a Lavagna e rientrare a Rapallo, anche a causa della concomitante chiusura per lavori dell’uscita di Chiavari.

A fare il punto sulla situazione è intervenuta anche la sindaca di Rapallo, Elisabetta Ricci, spiegando che sono state avviate le operazioni di ripristino e messa in sicurezza delle aree colpite. La prima cittadina ha ringraziato la Polizia Locale, la Protezione Civile e Aprica per il pronto intervento, coordinato dall’assessore Fabio Mustorgi, sottolineando l’impegno dell’amministrazione comunale per ridurre i disagi e riportare la situazione alla normalità nel più breve tempo possibile.

Intorno alle 16, Autostrade per l’Italia ha comunicato lo sblocco del traffico nel tratto interessato dagli incidenti. Restano tuttavia rallentamenti e code residue, destinate a smaltirsi progressivamente con il passare delle ore.