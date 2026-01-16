Attualità
video suggerito
video suggerito

Mauro Sbetta trovato morto in casa, cosa è emerso dall’autopsia: traumi multipli alla nuca e alla testa

L’esame post mortem ha stabilito che l’uomo è deceduto per “politraumatismo”. In pratica il pensionato trovato senza vita in casa, in provincia di Trento, è stato raggiunto da più colpi inferti alla testa e alla nuca.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Antonio Palma
0 CONDIVISIONI
Immagine

Una serie di traumi multipli alla nuca e alla testa inferti con un corpo contundente, così è morto tragicamente Mauro Sbetta, il sessantottenne trovato senza vita in casa sua nei giorni scorsi a Castel Ivano, frazione del comune di Strigno in provincia di Trento. Lo ha stabilito l'autopsia sul corpo dell'uomo condotta oggi dal medico legale incaricato dalla procura nell'ambito dell'indagine su un sospetto omicidio.

I risultati finali dell'autopsia saranno consegnati solo nei prossimi giorni ma dalle prime informazioni, l'esame post mortem ha stabilito che l'uomo è deceduto per “politraumatismo”. In pratica il pensionato è stato raggiunto da più colpi inferti alla testa e alla nuca anche se al momento non è chiaro cosa abbia provocato quelle ferite.

L’autopsia però non sarebbe riuscita a stabilire con certezza la data del decesso né l’arma utilizzata, che è definita semplicemente come un corpo contundente. L'esame comunque sembrerebbe confermare l'ipotesi di una colluttazione avvenuta nell'abitazione di Mauro Sbetta.

Leggi anche
Mauro Sbetta trovato morto in casa a Trento: “È stato ucciso, ha cercato di difendersi”

In casa dell'uomo infatti il reparto investigazioni scientifiche dei Carabinieri aveva ritrovato numerose tracce di sangue in più punti che avevano fatto ipotizzare la presenza di più persone e soprattutto il fatto che la vittima avesse tentato di difendersi. Il corpo dell'uomo era stato trovato il 14 gennaio in soggiorno mentre in camera da letto gli investigatori hanno trovato il vetro della porta finestra rotto e sulla porta numerose tracce di sangue.

Non è chiaro al momento se l’aggressione si è avvenuta all'ingresso dove la vittima ha aperto la porta al suo assassino o se vi sia stata una effrazione dalla porta finestra. Le tracce ematiche sono state comunque tutte repertate e saranno analizzate nel dettaglio per avere ulteriori elementi investigativi utili a districare il giallo.

Gli inquirenti inoltre hanno acquisito le immagini riprese delle telecamere di sorveglianza della zona che sono analizzate fotogramma per fotogramma in cerca di indizi utili. Si indaga anche sulle frequentazioni dell'uomo, che viveva da solo, ascoltando parenti e residenti della zona.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Inchiesta
Amichetti d'Italia: dopo l'inchiesta di Fanpage la Procura apre indagine sul San Michele
La giunta Rocca conferma Libanori come presidente del San Michele
Dopo l'inchiesta di Fanpage.it al San Michele arrivano gli ispettori
Ecco lo scivolo d'oro per l'uomo di Ciocchetti nella Asp Asilo di Savoia
Soldi senza regole e progetti mai realizzati: i fondi del San Michele alle onlus 'fantasma'
Il sistema San Michele, appalti e consulenze ai fedelissimi di Fdi: "È come se fosse il mio portafogli"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views