Mauro Sbetta trovato morto in casa a Trento: “È stato ucciso, ha cercato di difendersi”

Si indaga per omicidio dopo la morte di Mauro Sbetta, l’uomo di 68 anni trovato senza vita ieri in casa sua a Strigno di Castel Ivano, in Trentino, con profonde ferite alla nuca. Si attende l’autopsia, in programma domani, per chiarire ulteriori elementi sulle cause del decesso, ma da subito chi indaga aveva ipotizzato la morte violenta ritenendo non compatibili le ferite sul corpo con una caduta accidentale in casa.

Sul caso indagano i carabinieri, coordinati dal pm Davide Ognibene: per ora non ci sono indagati. Al setaccio le conoscenze di Sbetta, ex dipendente della Set Distribuzione di Trento che viveva da solo in quella casa, e anche le immagini riprese delle telecamere installate in zona.

Il corpo del pensionato è stato trovato in soggiorno – alcuni familiari avevano dato l’allarme perché non riuscivano a contattarlo – mentre in un’altra camera della casa gli investigatori avevano trovato il vetro della porta finestra infranto. Nell’appartamento, inoltre, sono state trovate molte tracce di sangue.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe cercato di difendersi, ingaggiando una colluttazione con il suo assassino prima di essere colpito a morte, probabilmente con un corpo contundente al momento non ritrovato. Non è chiaro se Sbetta sia stato sorpreso da sconosciuti in casa o abbia aperto volontariamente la porta a qualcuno che conosceva.

La vittima era molto conosciuta e stimata non solo in paese, ma anche in tutta la Valsugana. "Tutta la comunità è sconvolta – aveva detto il sindaco dopo il ritrovamento del corpo – e stiamo aspettando ulteriori delucidazione da parte delle forze dell'ordine. Oggi abbiamo vissuto una situazione surreale: la strada principale del paese è stata chiusa, c'era una gran dispiegamento di forze dell'ordine, con i militari della scientifica in tuta bianca e un gran andirivieni di persone. In paese c'è ovviamente grande preoccupazione".