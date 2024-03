Maturità 2024: le date e le novità di prima, seconda prova e orale Partirà mercoledì 19 giugno l’esame di Maturità 2024 con la prima prova scritta, il tema d’italiano, uguale per tutti gli indirizzi di studio. È quanto ha confermato il Ministero dell’Istruzione e del Merito con apposita ordinanza. Ecco tutte le novità sulla seconda prova, sul colloquio orale, sulle commissioni e sul voto finale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Esami di Maturità 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Partirà mercoledì 19 giugno l'esame di Maturità 2024: a partire dalle 08.30 gli oltre 500mila studenti italiani dell'ultimo anno delle superiori saranno impegnati con la prima prova, il temuto tema d'italiano, uguale per tutti gli indirizzi di studio. È quanto ha confermato il Ministero dell'Istruzione e del Merito nell'ordinanza apposita pubblicata sul sito ufficiale. Alla prova d'italiano seguirà la seconda prova il giorno successivo, il 20 giugno, sulla materia caratterizzante il corso di studi, già stabilita dal Mim.

Sempre il Ministero ha reso fruibile un apposito motore di ricerca per conoscere le discipline oggetto della seconda prova e quelle affidate ai commissari esterni. Alle prove scritte seguirà il colloquio orale. Per quanto riguarda il voto finale, sarà espresso in centesimi. Per calcolarlo basterà sommare i punti di credito ottenuti nel triennio, per un massimo di 40 punti, ai punteggi delle singole prove. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Le prove della Maturità 2024 inizieranno mercoledì 19 giugno alle ore 08:30, con lo svolgimento della prima prova scritta. Il giorno dopo, giovedì 20 giugno 2024, è prevista la seconda prova scritta. Seguiranno i colloqui orali, che cominceranno il lunedì successivo agli scritti.

La prima prova scritta, il tema di italiano

La prima prova scritta, come si legge sull'ordinanza ministeriale, accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato.

La prova, come da tradizione, consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. In tutto ci sono sette tracce tra cui scegliere, stabilite dal Ministero e uguali per tutti gli indirizzi di studio. Il tema può essere strutturato in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato.

Quali sono le materie della seconda prova scritta

La seconda prova si svolge in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica e ha per oggetto una disciplina caratterizzante il corso di studio scelto. L'obiettivo è quello di accertare le conoscenze, le abilità e le competenze riguardanti il profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo.

Le materie della seconda prova della Maturità 2024 sono state rese note lo scorso 29 gennaio dal Mim: per il Liceo Classico è uscita la versione di greco, mentre gli studenti dello Scientifico affronteranno la prova di matematica.

Chi farà la terza prova scritta alla Maturità 2024

È prevista anche una terza prova scritta che si terrà martedì 25 giugno 2024 ma solo in alcuni indirizzi di studio e cioè: sezioni EsaBac, EsaBac techno, sezioni con opzione internazionale, scuole della Regione autonoma Valle d’Aosta, della Provincia autonoma di Bolzano e scuole con lingua d’insegnamento slovena e bilingui sloveno/italiano del Friuli Venezia Giulia.

Come sarà il colloquio orale all'esame di Stato 2024

Il colloquio deve accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente. La commissione d'esame tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente e riguarderà anche l'insegnamento trasversale dell'educazione civica.

Si tratta di un colloquio in chiave pluri e interdisciplinare: la commissione valuta sia la capacità del candidato di cogliere i collegamenti tra le conoscenze acquisite sia il profilo educativo, culturale e professionale dello studente. Prenderà il via da uno spunto iniziale scelto dalla commissione per poi continuare sui temi più significativi di ciascuna disciplina. Questi ultimi saranno indicati nel documento del Consiglio di Classe di ciascuno studente. Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione o un elaborato multimediale, l'esperienza Ptco.

Come calcolare il voto alla Maturità 2024: i punteggi di prove e crediti

Il voto finale per ottenere il diploma è dato dal punteggio delle prove scritte e del colloquio orale e dal credito scolastico accumulato negli ultimi 3 anni di frequenza. Il voto finale è espresso in centesimi: massimo 40 punti per il credito scolastico, massimo 20 punti per il primo scritto, massimo 20 punti per il secondo scritto, massimo 20 punti per il colloquio. La commissione può assegnare fino a 5 punti di "bonus" per chi ne ha diritto. Il punteggio massimo è 100 (c'è la possibilità della lode). Il punteggio minimo per superare l'esame è 60/100.

La commissione d'esame alla Maturità 2024

Si ricordi, infine, che le commissioni saranno miste: presidente esterno, tre membri esterni e tre membri interni. Questi ultimi sono designati dai consigli di classe, mentre il Ministero, con apposito decreto, ha comunicato le discipline affidate ai membri esterni.