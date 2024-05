video suggerito

Maturità 2024, pubblicati i nomi dei presidenti di commissione: l’elenco regione per regione Gli elenchi regionali con i nominativi dei presidenti di commissione della Maturità 2024 in aggiornamento. Per scoprire l’abbinamento dei nomi alle singole commissioni si dovrà però attendere l’ultima settimana di maggio o la prima di giugno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Novità per i maturandi: sono in corso di pubblicazione gli elenchi con i nomi dei presidenti di commissione della Maturità 2024, che prenderà il via mercoledì 19 giugno con la prima prova scritta d'italiano. Oggi, lunedì 13 maggio, usciranno solo i nomi dei presidenti, così come annunciato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con la nota 17978 del 7 maggio. Per capire quale sarà il nome assegnato a ciascuna classe gli studenti dovranno aspettare l'uscita dei nomi dei commissari, quando le commissioni – che anche quest'anno saranno miste – verranno ufficialmente comunicate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (non prima della fine di maggio).

Si ricordi, infatti che quest'anno la commissione dell'esame di Stato sarà mista, ovvero formata da tre commissari interni e tre commissari esterni, a cui va ad aggiungersi il presidente. Anche quest'ultimo sarà esterno.

L'elenco regionale dei presidenti di commissione alla Maturità 2023

Oggi saranno, dunque, resi noti i nomi dei presidenti che hanno potuto presentare domanda fino al 12 aprile. Presso l’Ufficio scolastico regionale è istituito l’elenco dei presidenti di commissione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Ecco, di seguito, gli elenchi regione per regione in aggiornamento:

Leggi anche Quando escono i nomi dei presidenti esterni alla Maturità 2024 e le commissioni per regione

Quando saranno pubblicati i nomi dei commissari

I nomi dei commissari esterni usciranno tra fine maggio e inizio giugno e da quel momento i maturandi potranno cercare quante più informazioni possibili sul loro conto. A oggi, non c'è una data ufficiale per l’annuncio dei nominativi, ma, analizzando i precedenti, si può ipotizzare una tempistica simile. A quel punto ai maturandi non resterà che chiedere informazioni sul loro conto direttamente ai loro alunni per capire come si comporteranno in sede d'esame.

Si ricordi che le discipline affidate ai commissari esterni della commissione sono state rese note dal MIM a fine gennaio.