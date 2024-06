video suggerito

Maturità 2024, pubblicati i nomi dei commissari esterni e l'elenco delle commissioni d'esame sul sito del MIM Sono in corso di pubblicazione i nomi dei commissari esterni della maturità 2024 che inizierà mercoledì 19 giugno. Tutte le informazioni sul motore di ricerca sul sito del MIM e dei siti degli Uffici scolastici Regionali.

A cura di Ida Artiaco

L'attesa è finalmente finita: sono stati pubblicati oggi, mercoledì 5 giugno, i nomi dei commissari esterni della Maturità 2024, che comincerà il prossimo 19 giugno. Sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito sono disponibili le commissioni dell'Esame di Stato, da ricercare nell'apposito motore di ricerca, che è possibile consultare per nominativo oppure per istituto.

Sono state confermate così le indiscrezioni secondo cui i nomi dei commissari esterni per l'esame di Stato sarebbero stati resi noti entro la fine della prima settimana di giugno. Le commissioni sono arrivate su SIDI e le segreterie hanno avuto le informazioni prima dei maturandi cercano.

Si ricordi che quest'anno saranno 526.317 gli studenti coinvolti nelle prove (512.530 candidati interni e 13.787 esterni), mentre le commissioni sono 14.072, per un totale di 28.038 classi.

Conoscere i nomi dei commissari esterni è importante per tutti gli studenti che si accingono a svolgere l'esame di Stato: quest'anno, infatti, la commissione d'esame sarà mista, formata da tre commissari interni e tre commissari esterni, a cui va ad aggiungersi il presidente. Anche quest'ultimo è esterno. Di questi, sono già stati pubblicati gli elenchi regionali con i nominativi lo scorso 14 maggio.

In attesa del motore di ricerca generale, che al momento risulta rallentato per l'eccessivo numero di utenti connessi, alcuni Uffici scolastici hanno già iniziato a pubblicare gli elenchi. Ecco, di seguito, quelli online divisi per provincia e/o regione:

