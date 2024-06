video suggerito

Maturità 2024, quando escono i nomi dei commissari esterni e dove Potrebbero essere pubblicati a partire da oggi, lunedì 3 giugno, i nomi dei commissari esterni della Maturità 2024. Mentre cresce l'attesa degli studenti che il 19 giugno saranno alle prese con la prima prova, il motore di ricerca del MIM risulta ancora in manutenzione.

A cura di Ida Artiaco

Quella che comincia oggi, lunedì 3 giugno, è una settimana cruciale per gli studenti che il prossimo 19 giugno cominceranno l'esame di Maturità 2024. Nelle prossime ore, e comunque non oltre il 7 giugno, è attesa infatti la pubblicazione dei nomi dei commissari esterni sul motore di ricerca del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che al momento risulta ancora in manutenzione, e sui siti degli Uffici scolastici regionali. Negli anni scorsi, quando il sito del motore di ricerca veniva aggiornato, le commissioni venivano caricate nel giro di qualche ora.

Motore di ricerca del MIM in manutenzione.

I commissari esteri, provenienti da altre scuole, avranno il compito di valutare in modo imparziale le prove scritte e orali degli studenti, affiancando i docenti interni nelle commissioni d'esame, che saranno miste. Si ricordi, infatti, che le commissioni sono composte da un presidente esterno all’istituzione scolastica, i cui nomi sono stati già resi noti lo scorso 14 maggio, tre commissari interni e tre esterni. Le discipline affidate ai commissari esterni della commissione sono state rese note sempre dal MIM a fine gennaio e sono disponibili all'interno del motore di ricerca dedicato.

Sapere chi saranno può influire significativamente sulla preparazione degli studenti, che aspettano con ansia questa informazione. I nomi dei commissari esterni saranno pubblicati sul motore di ricerca del Ministero dell’Istruzione e saranno disponibili per la consultazione da parte di tutti gli studenti e delle loro famiglie.

Per quanto riguarda i docenti, i compensi sono pari a 1.249,00 euro per i presidenti, 911,00 euro per in commissari esterni (in una commissione con due classi), 399,00 euro per i commissari interni.