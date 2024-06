video suggerito

Perché gli esami orali alla Maturità 2024 potrebbero slittare e dove: le possibili date Potrebbero slittare al 25 o al 26 giugno gli orali dell’esame di Maturità 2024 nelle scuole seggio elettorale dove domenica 23 e lunedì 24 giugno si voterà per i ballottaggi delle elezioni comunali. Tra le città capoluogo di regione in cui si terranno ci sono Firenze, Bari, Campobasso, Potenza e Perugia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Mercoledì prossimo, 19 giugno, è in programma la prima prova scritta dell'esame di Maturità 2024, quella dedicata al tema d'italiano, un appuntamento atteso da circa 500mila studenti italiani. Il giorno successivo, giovedì 20 giugno, sarà la volta della seconda prova d'indirizzo e infine ci saranno i colloqui, che dovrebbero cominciare il lunedì successivo, 24 giugno. Le commissioni d'esame, composte da 6 membri, per metà interni e per metà esterni, e dal presidente esterno, potranno interrogare cinque persone al giorno. Tuttavia, per alcuni maturandi la data degli orali potrebbe slittare di qualche giorno. Il motivo? I ballottaggi delle elezioni comunali che si terranno domenica 23 (dalle 7 alle 23) e lunedì 24 giugno (dalle 7 alle 15).

Negli istituiti seggio elettorale, infatti, gli orali non cominceranno lunedì 24 giugno. Per cui, compatibilmente con lo spoglio e la successiva pulizia degli ambienti, l'inizio degli orali potrebbe slittare al martedì o al mercoledì della stessa settimana, tra il 25 e il 26 giugno.

Tra i comuni capoluogo di Regione che andranno al ballottaggio ci sono Bari, Campobasso, Potenza, Firenze e Perugia. A questi si aggiungono tre capoluoghi di provincia, e cioè Caltanissetta, Pescara e Bergamo. Per tutti i maturandi, comunque, i colloqui orali dovrebbero proseguire fino a metà luglio quando usciranno i quadri con i voti finali della Maturità, dati dalla somma di quelli ottenuti con le prove scritte e il colloquio, e i crediti ottenuti nel triennio. Si ricordi che per durante l'orale il Capolavoro dello Studente non sarà oggetto del colloquio, a differenza del Curriculum dello Studente, di cui invece terrà conto la commissione nello svolgimento del colloquio stesso.