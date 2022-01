Matera, l’auto finisce in una scarpata, tre studenti ventenni muoiono sulla provinciale per San Basilio Drammatico incidente nella tarda serata di ieri sulla provinciale Pisticci-San Basilio. La Mini Cooper su cui i ragazzi viaggiavano è finita in una scarpata.

Si chiamavano Lucio Lopatriello, di 21 anni, Simone Andriulli (21) e Luciano Carone (20), ed erano tutti studenti di Pisticci (provincia di Matera), le vittime dell'incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri lungo la provinciale per San Basilio. Per cause in fase di accertamento, l’automobile sulla quale viaggiavano, una Mini Cooper, è finita in una scarpata.

Secondo quanto si è appreso, due dei giovani sono morti all’istante mentre il terzo è deceduto poco dopo in ospedale. Sul posto hanno operato 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Compagnia di Pisticci, i tre erano a bordo di una Mini Cooper, che, prima di finire in una scarpata profonda circa dieci metri, si sarebbe scontrata – per cause in fase di accertamento, forse una manovra sbagliata in curva – con un’altra auto, al cui interno, vi erano due persone che sono rimaste ferite in maniera lieve.

