Martina Pelosi è stata ritrovata: la 45enne era scomparsa venerdì, è in buone condizioni Ritrovata sana e salva Martina Pelosi, 45enne che gestisce un negozio di giocattoli a Castel San Pietro Terme (Bologna): un centinaio di persone si erano messe sulle sue tracce, ieri sera alle 23.30 il ritrovamento nei pressi del cimitero.

Martina Pelosi, la donna scomparsa a Castel San Pietro Terme (Bologna), è stata ritrovata. È stato lo stesso comune emiliano tramite il profilo Facebook a dare la bella notizia qualche minuto fa.

La donna era scomparsa il pomeriggio di venerdì 25 agosto. 45 anni, molto conosciuta nel paese, è la titolare di un negozio di giocattoli chiamato Ludica. E quando venerdì scorso, intorno alle 17, il marito è andato nel locale a cercarla, ha trovato esposto solamente il cartello “Torno subito“. La donna, che non soffre di malattie particolari e non starebbe passando, alcun momento particolare, si era allontanata senza cellulare. L'uomo aveva così denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine.

La sua scomparsa ha chiaramente generato grande apprensione: l'Amministrazione ha attivato il COC – Centro Operativo Comunale, la Protezione civile e tutte le associazioni di volontariato che operano sul territorio per aiutare le forze dell'ordine nelle attività di ricerca della donna; organizzate squadre di ricerca e un centinaio di persone si sono attivate, mentre sui social rimbalzavano appelli e presunti avvistamenti.

Poi il ritrovamento della 45enne, in buone condizioni, nei pressi del cimitero domenica sera intorno alle 23.30: chissà cosa le è successo in questo weekend. "Non ci capacitiamo di cosa possa essere accaduto e di quali possano essere le ragioni dell’allontanamento", hanno ripetuto amici e conoscenti della donna. L'importante, comunque, è che Marinta sia stata ritrovata sana e salva.