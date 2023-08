“Torno subito”, esce dal suo negozio di giochi e scompare nel nulla: a Bologna si cerca Martina Ricerche in corso a Castel San Pietro, nel Bolognese, per Martina Pelosi, 45enne titolare del negozio Ludica, scomparsa da venerdì 25 agosto. Non ha con sé il telefono cellulare. L’allarme lanciato dal compagno, anche il Comune si attiva.

Ore di apprensione a Castel San Pietro, nel Bolognese, dove da ormai due giorni si cerca Martina Pelosi, 45enne commerciante, che è scomparsa nel nulla dalla serata di venerdì 25 agosto.

La donna è la titolare del negozio Ludica e per lei si è mosso anche il Comune. "L'Amministrazione ha attivato il COC – Centro Operativo Comunale e attivato la Protezione civile e tutte le associazioni di volontariato che operano sul territorio per aiutare le forze dell'ordine nelle attività di ricerca della donna che, lo ricordiamo, ha 45 anni, è alta, capelli rossi, carnagione chiara", si legge in un post su Facebook.

"L'assessore alle Politiche per la sicurezza del territorio e alla Polizia municipale Giuliano Giordani ha fissato per le ore 14 nel parcheggio interno del Municipio un ritrovo atto a costituire squadre organizzate di ricerca. Per chi volesse contribuire, è obbligatorio indossare giubbotti catarifrangenti", si sottolinea nell'avviso.

Si ricordi che al momento della scomparsa Martina indossava un abito lungo nero e scarpe modello ballerina, anche queste di colore nero.

A presentare la denuncia di scomparsa sabato pomeriggio è stato il compagno della donna. La commerciante sulla porta del suo negozio aveva lasciato un cartello con la scritta "Torno subito". Poi è uscita ed è sparita nel nulla, senza lasciare un messaggio e senza telefono cellulare.

L’ipotesi da cui partono gli investigatori è quella di un allontanamento volontario, come farebbe pensare proprio il telefono lasciato in negozio. Ma non si esclude nessuna possibilità e le ricerche sono in corso. L’attività investigativa si sta concentrando soprattutto sulla visione delle telecamere di videosorveglianza della zona e in particolare della stazione dei treni, e sulle transazioni della carta di credito della donna.

Tanti i messaggi di amici e conoscenti sui social con appelli affinché chiunque abbia informazioni utili si rivolga alle forze dell'ordine. "Martina è molto alta, lunghi capelli rossi, facilmente riconoscibile. Se per caso la vedete avvisate immediatamente le forze dell'ordine di Castello che la stanno cercando, insieme agli amici", è uno dei messaggi.